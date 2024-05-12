https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ukrayna-ilk-f-16sini-onumuzdeki-haftalarda-alabilir-1083725140.html

Ukrayna, ilk F-16’sını önümüzdeki haftalarda alabilir

Ukrayna, ilk F-16’sını önümüzdeki haftalarda alabilir

Sputnik Türkiye

İngiliz The Standard gazetesi, üst düzey bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, ilk Batılı F-16 savaş uçaklarının birkaç hafta içinde Ukrayna'ya... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T10:50+0300

2024-05-12T10:50+0300

2024-05-12T10:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

f-16

rusya

rusya savunma bakanlığı

şoygu

sergey şoygu

danimarka

hollanda

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082812021_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_c417f636afed4c09394d858abe208dea.jpg

Haberde, savaş uçaklarının haziran ya da temmuz ayına kadar Ukrayna'ya teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, kaynağın jetlerin hangi ülkelerden geleceğini belirtmediği ifade edildi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna F-16'larını gelir gelmez avlamaya başlayacağını ima ederken, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejimine tedarik edilen bu jetlerin ilk partisini imha etmek için sadece ‘20 günlük bir çalışmaya’ ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin F-16'ların Kiev için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusu-ukraynada-ucak-fabrikasini-vurdu-1083594260.html

ukrayna

rusya

danimarka

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, sergey şoygu, danimarka, hollanda, nato