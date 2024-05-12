https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ukrayna-ilk-f-16sini-onumuzdeki-haftalarda-alabilir-1083725140.html
Ukrayna, ilk F-16’sını önümüzdeki haftalarda alabilir
Ukrayna, ilk F-16’sını önümüzdeki haftalarda alabilir
Sputnik Türkiye
İngiliz The Standard gazetesi, üst düzey bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, ilk Batılı F-16 savaş uçaklarının birkaç hafta içinde Ukrayna'ya... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T10:50+0300
2024-05-12T10:50+0300
2024-05-12T10:50+0300
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Haberde, savaş uçaklarının haziran ya da temmuz ayına kadar Ukrayna'ya teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, kaynağın jetlerin hangi ülkelerden geleceğini belirtmediği ifade edildi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna F-16'larını gelir gelmez avlamaya başlayacağını ima ederken, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejimine tedarik edilen bu jetlerin ilk partisini imha etmek için sadece ‘20 günlük bir çalışmaya’ ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin F-16'ların Kiev için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusu-ukraynada-ucak-fabrikasini-vurdu-1083594260.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, sergey şoygu, danimarka, hollanda, nato
ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu, sergey şoygu, danimarka, hollanda, nato
Ukrayna, ilk F-16’sını önümüzdeki haftalarda alabilir
İngiliz The Standard gazetesi, üst düzey bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, ilk Batılı F-16 savaş uçaklarının birkaç hafta içinde Ukrayna'ya ulaşabileceğini yazdı.
Haberde, savaş uçaklarının haziran ya da temmuz ayına kadar Ukrayna'ya teslim edilmesi gerektiği belirtilirken, kaynağın jetlerin hangi ülkelerden geleceğini belirtmediği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna F-16'larını gelir gelmez avlamaya başlayacağını ima ederken, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejimine tedarik edilen bu jetlerin ilk partisini imha etmek için sadece ‘20 günlük bir çalışmaya’ ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin F-16'ların Kiev için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurguladı.