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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rus-ordusu-ukraynada-ucak-fabrikasini-vurdu-1083594260.html
Rus ordusu, Ukrayna’da uçak fabrikasını vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’da uçak fabrikasını vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde bulunan savunma sanayi... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T10:05+0300
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Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın genelinde askeri hedefleri ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesisleri vurmaya devam ettiğini belirterek dün gece düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.Ukrayna’nın başkenti Kiev’de zırhı araçların üretildiği Darnitskiy Vagon Onarım tesisiyle birlikte Antonov uçak fabrikasına hava saldırısı düzenlendi. Çok şiddetli patlamalar meydana geldi.Kiev Bölgesinin Brovar ilçesinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlama birkaç kilometre çevrede hissedildi.Lvov Bölgesinin Striy şehrinde, NATO’nun F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan hava üssü, bir demiryolu istasyonu ve hangarlarında Batı yapımı askeri teçhizatın bulunduğu bir fabrika vuruldu. Dobrotvor şehrinde de 150 megawatt kapasiteli bir termik santral hedef alındı.Poltava şehrinde, 18. Tagay Hava Üssü’ne saat 01.30 sularında hava saldırısı düzenlendi. Yerel sakinler, hava üssüne giden yolların kapatıldığını bildiriyor. Şehrin kenar mahallelerindeki hedeflere de iki füze düştü.Poltava Bölgesinin Lyubnı şehrinde bir şalt sahası, Kremençuk şehrinde de bir termik santralde meydana gelen patlamaların ardından elektrikler kesildi.İvano-Frankovsk bölgesinin Burştın şehrindeki enerji altyapısı hedef alınırken Herson şehrinde de bir dizi patlamanın ardından elektrikler kesildi.Zaporojye şehrinde iki patlama meydana geldi. İkinci patlamanın ardından şehrin bir kısmında elektrikler kesildi.Kirovograd Bölgesinin Aleksandriya ilçesinde bir şalt sahası vuruldu. Novaya Praga şehri, Aleksandriya şehrinin bir kısmı ve Znamenka şehrindeki demiryolu istasyonu elektriksiz kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ukrayna-ordusu-luganskta-bir-petrol-deposunu-vurdu-1083589099.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, f-16, uçak
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, askeri operasyon, f-16, uçak

Rus ordusu, Ukrayna’da uçak fabrikasını vurdu

10:05 08.05.2024
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийRus savaş uçağı Su-34
Rus savaş uçağı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rusya ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerinde bulunan savunma sanayi tesislerine ve askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Sputnik'e konuşan Lebedev, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın genelinde askeri hedefleri ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesisleri vurmaya devam ettiğini belirterek dün gece düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de zırhı araçların üretildiği Darnitskiy Vagon Onarım tesisiyle birlikte Antonov uçak fabrikasına hava saldırısı düzenlendi. Çok şiddetli patlamalar meydana geldi.
Kiev Bölgesinin Brovar ilçesinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlama birkaç kilometre çevrede hissedildi.
Lvov Bölgesinin Striy şehrinde, NATO’nun F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan hava üssü, bir demiryolu istasyonu ve hangarlarında Batı yapımı askeri teçhizatın bulunduğu bir fabrika vuruldu. Dobrotvor şehrinde de 150 megawatt kapasiteli bir termik santral hedef alındı.
Poltava şehrinde, 18. Tagay Hava Üssü’ne saat 01.30 sularında hava saldırısı düzenlendi. Yerel sakinler, hava üssüne giden yolların kapatıldığını bildiriyor. Şehrin kenar mahallelerindeki hedeflere de iki füze düştü.
Poltava Bölgesinin Lyubnı şehrinde bir şalt sahası, Kremençuk şehrinde de bir termik santralde meydana gelen patlamaların ardından elektrikler kesildi.
İvano-Frankovsk bölgesinin Burştın şehrindeki enerji altyapısı hedef alınırken Herson şehrinde de bir dizi patlamanın ardından elektrikler kesildi.
Zaporojye şehrinde iki patlama meydana geldi. İkinci patlamanın ardından şehrin bir kısmında elektrikler kesildi.
Kirovograd Bölgesinin Aleksandriya ilçesinde bir şalt sahası vuruldu. Novaya Praga şehri, Aleksandriya şehrinin bir kısmı ve Znamenka şehrindeki demiryolu istasyonu elektriksiz kaldı.
Donetsk'te yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu Lugansk’ta bir petrol deposunu vurdu
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