https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/super-ligdeki-kritik-maclara-yabanci-var-atamasi-1083727789.html

Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması

Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T12:51+0300

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Süper Lig'de pazar günü oynanacak 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.36. haftadaki tüm maçlar saat 19:00'da başlayacak.Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:Fatih Karagümrük - GalatasarayOrta hakem: Volkan BayarslanVAR: Helder MalheiroFenerbahçe - KayserisporOrta hakem: Direnç TonusluoğluVAR: Claudio PereiraAlanyaspor - BeşiktaşOrta hakem: Tugay Kaan NumanoğluVAR: Ümit ÖztürkTrabzonspor - İstanbulsporOrta hakem: Emre KargınVAR: Erkan Engin

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