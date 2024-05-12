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Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması
Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'de pazar günü oynanacak 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.36. haftadaki tüm maçlar saat 19:00'da başlayacak.Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:Fatih Karagümrük - GalatasarayOrta hakem: Volkan BayarslanVAR: Helder MalheiroFenerbahçe - KayserisporOrta hakem: Direnç TonusluoğluVAR: Claudio PereiraAlanyaspor - BeşiktaşOrta hakem: Tugay Kaan NumanoğluVAR: Ümit ÖztürkTrabzonspor - İstanbulsporOrta hakem: Emre KargınVAR: Erkan Engin
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süper lig, trendyol, galatasaray sk, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, var
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Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması

12:51 12.05.2024
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Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarına yabancı VAR atadı.
Süper Lig'de pazar günü oynanacak 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.
36. haftadaki tüm maçlar saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

Fatih Karagümrük - Galatasaray
Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Helder Malheiro
Fenerbahçe - Kayserispor
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Claudio Pereira
Alanyaspor - Beşiktaş
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Ümit Öztürk
Trabzonspor - İstanbulspor
Orta hakem: Emre Kargın
VAR: Erkan Engin
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