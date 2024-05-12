https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/super-ligdeki-kritik-maclara-yabanci-var-atamasi-1083727789.html
Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması
Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T12:51+0300
2024-05-12T12:51+0300
2024-05-12T12:51+0300
spor
süper lig
trendyol
galatasaray sk
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
var
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Süper Lig'de pazar günü oynanacak 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.36. haftadaki tüm maçlar saat 19:00'da başlayacak.Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:Fatih Karagümrük - GalatasarayOrta hakem: Volkan BayarslanVAR: Helder MalheiroFenerbahçe - KayserisporOrta hakem: Direnç TonusluoğluVAR: Claudio PereiraAlanyaspor - BeşiktaşOrta hakem: Tugay Kaan NumanoğluVAR: Ümit ÖztürkTrabzonspor - İstanbulsporOrta hakem: Emre KargınVAR: Erkan Engin
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süper lig, trendyol, galatasaray sk, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, var
süper lig, trendyol, galatasaray sk, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, var
Süper Lig'deki kritik maçlara yabancı VAR ataması
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşmalarına yabancı VAR atadı.
Süper Lig'de pazar günü oynanacak 36. hafta karşılaşmalarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.
36. haftadaki tüm maçlar saat 19:00'da başlayacak.
Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şu şekilde:
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Orta hakem: Volkan Bayarslan
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
Trabzonspor - İstanbulspor