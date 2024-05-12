https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusunun-harkov-hamlesi-batiyi-karistirdi-1083731175.html

Rus ordusunun Harkov hamlesi Batı’yı karıştırdı

Rus ordusunun Harkov hamlesi Batı’yı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna savunmasının derinliklerine inerek Donetsk’teki konumunu güçlendiren Rus ordusu, Ukraynalı askerlerin Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T15:11+0300

2024-05-12T15:11+0300

2024-05-12T15:23+0300

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Sky News, Rusya'nın Harkov bölgesinde yeni bir cephe açarak zaten silah ve insan sıkıntısı çeken Kiev güçleri üzerinde ilave bir baskı oluşturduğunu yazarken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rus birliklerinin Harkov bölgesindeki ilerleyişini son derece tehlikeli bir durum olarak nitelendirdi.“Moskova, Kiev’e saldırı için en uygunsuz anı seçerek harekete geçmeye karar verdi” vurgusu yapan Sky News, Rus birliklerinin zaten Donbass'ta yavaş yavaş ilerlediğini ve Çasov Yar yerleşim birimine yaklaştığını anımsatırken, “Rusya, Harkov bölgesindeki saldırılarını artırarak Ukrayna komutanlığını rezervlerini doğudan kuzeydoğuya kaydırmaya zorlayabilir ve böylece zaten büyük bir baskı altında olan Donbass'taki savunma hattını tamamen zayıflatabilir” ifadelerini kullandı.Batılı müttefiklerin ilave silah ve mühimmat sevkiyatındaki gecikmelerin de durumu kötüleştirdiğine dikkat çeken Sky News’e konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Rus birliklerinin Harkov’a ilerleyişini son derece tehlikeli bir durum olarak nitelendirerek, Kiev'in bu bölgede yer alan cephe hattındaki durumunu ‘son derece tehlikeli’ sözleriyle tanımladı.Gün içerisinde yazılı açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, orduya bağlı ‘Kuzey’ birliklerinin gün içinde Harkov bölgesindeki dört yerleşim yerini kontrol altına aldığını duyururken, yazılı açıklamasında, "Kuzey birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Harkov Bölgesi'ndeki Gatişe, Krasnoye, Morohovets ve Oleynikovo yerleşim birimlerini düşmandan arındırmıştır” ifadelerine yer verdi.NATO, Rusya'nın kapısında güç gösterisi yapmaya karar verdiDaily Mail gazetesi ise, Rus ordusunun Harkov hamlesine karşı NATO'nun, Soğuk Savaş'tan bu yana gerçekleştirilen en büyük tatbikat kapsamında ‘Rusya'nın kapı eşiğinde’ bir güç gösterisi düzenlediğini yazarken, Estonya'da İngiliz ve ABD paraşüt timlerinin 3 ABD C-17 nakliye uçağından iniş talimi yaptığını bildirdi.Gazeteye göre bu eğitimler, 32 NATO ülkesi tarafından Kuzey Kutbu'ndan Akdeniz'e kadar farklı bölgelerde yürütülen ‘Resilient Defender’ tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bir dizi kara, hava ve deniz operasyonunun bir parçası.İttifakın güç gösterisi, Rusya'nın Harkov bölgesindeki saldırılarını artırmasının ardından gelirken, Daily Mail ayrıca Londra'nın Rus askeri ataşesini casuslukla suçlayarak sınır dışı etmesinin ardından NATO ile Moskova arasında yeni bir gerginlik yaşandığını da hatırlattı.Harkov’un önemiEski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov'a doğru ilerleyişinin Vladimir Zelenskiy'nin iktidarının çökmesine neden olacağını söyledi.Ukraynalı uzman, “Zelenskiy, Harkov’dan da bir çekilme olursa, kendisiyle birlikte Yermak ve Şmigal gibi ‘Halkın Hizmetkarları’ rejiminin bir anda düşeceğini anlıyor. Batı da bunu anlıyor” diye belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusu-harkova-dogru-ilerliyor-1083729289.html

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