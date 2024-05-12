https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusu-harkov-bolgesine-saldirilarini-yogunlastirdi-1083724247.html

Rus ordusu, Harkov bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı

Rus ordusu, Harkov bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı

Sputnik Türkiye

Donetsk cephesinde adım adım ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez olarak kullanılan Harkov... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T09:46+0300

2024-05-12T09:46+0300

2024-05-12T09:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

ukrayna

askeri operasyon

ukrayna ordusu

harkov

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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu bildirirken, açıklamasında, “Saat 22:40 sıralarında Çuguyev şehrinde bir patlama meydana geldi. Son verilere göre, çok sayıda ambulans ve 4 itfaiye ekibi, Ukrayna ordusunun geçici olarak konuşlandırıldığı noktaya ulaştı” ifadelerini kullandı.Çuguyev şehrinin, Liptsiy, Volçansk ve İzyum-Kupyansk istikametine rotasyona giden birliklerin ikmalinin ve parçalanmış Ukrayna birliklerinin yeniden toplandığı merkez olduğuna dikkat çeken Lebedev, Volçansk’ta gece boyunca birkaç patlama meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

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rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, harkov