https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/rus-ordusu-harkov-bolgesine-saldirilarini-yogunlastirdi-1083724247.html
Rus ordusu, Harkov bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı
Rus ordusu, Harkov bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı
Sputnik Türkiye
Donetsk cephesinde adım adım ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez olarak kullanılan Harkov... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T09:46+0300
2024-05-12T09:46+0300
2024-05-12T09:46+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu bildirirken, açıklamasında, “Saat 22:40 sıralarında Çuguyev şehrinde bir patlama meydana geldi. Son verilere göre, çok sayıda ambulans ve 4 itfaiye ekibi, Ukrayna ordusunun geçici olarak konuşlandırıldığı noktaya ulaştı” ifadelerini kullandı.Çuguyev şehrinin, Liptsiy, Volçansk ve İzyum-Kupyansk istikametine rotasyona giden birliklerin ikmalinin ve parçalanmış Ukrayna birliklerinin yeniden toplandığı merkez olduğuna dikkat çeken Lebedev, Volçansk’ta gece boyunca birkaç patlama meydana geldiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ukrayna-savunma-bakanligi-yeni-seferberlik-yasasi-herkese-uygulanacak-1083720383.html
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rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, harkov
rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, harkov
Rus ordusu, Harkov bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı
Donetsk cephesinde adım adım ilerleyişini sürdüren Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun Belgorod saldırılarında merkez olarak kullanılan Harkov bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus birliklerinin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun konuşlandığı noktaları vurduğunu bildirirken, açıklamasında, “Saat 22:40 sıralarında Çuguyev şehrinde bir patlama meydana geldi. Son verilere göre, çok sayıda ambulans ve 4 itfaiye ekibi, Ukrayna ordusunun geçici olarak konuşlandırıldığı noktaya ulaştı” ifadelerini kullandı.
Çuguyev şehrinin, Liptsiy, Volçansk ve İzyum-Kupyansk istikametine rotasyona giden birliklerin ikmalinin ve parçalanmış Ukrayna birliklerinin yeniden toplandığı merkez olduğuna dikkat çeken Lebedev, Volçansk’ta gece boyunca birkaç patlama meydana geldiğini de sözlerine ekledi.