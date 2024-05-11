https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ukrayna-savunma-bakanligi-yeni-seferberlik-yasasi-herkese-uygulanacak-1083720383.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Yeni seferberlik yasası herkese uygulanacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Yeni seferberlik yasası herkese uygulanacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lazutkin, yeni seferberlik yasasının ülkenin tamamını kapsayacağını ve herkese uygulanacağını belirtti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

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2024-05-11T21:57+0300

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dmitriy Lazutkin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada yeni seferberlik yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte nüfusun bir kısmının daha önce yaşadığı ‘rahat yaşamın’ son bulacağını, seferberliğin tüm ülkeyi kapsayacağını belirtti.Lazutkin, “Genel anlamda konuşacak olursak, 18 Mayıs’tan itibaren seferberlik yasası yürürlüğe girdiğinde, her şeyden önce bu savaşa olan yaklaşım da değişecek. Çünkü insanların bir kısmının savaştığı ve sürekli cephede olduğu, bir kısmının da ‘sakin hayat’ sürdüğü dönem artık son bulacak” dedi.Donbass'tan Kiev'e doğru gelirken yaşamın ‘göze batacak’ derecede çarpıcı olduğunu ve bunun normal olmadığını belirten Lazutkin, seferberliğin Ukrayna’nın tamamını kapsayacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bati-basinindan-ukraynada-seferberlik-uyarisi-askerlikten-kaciyorlar-1083354766.html

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