https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/ukrayna-savunma-bakanligi-yeni-seferberlik-yasasi-herkese-uygulanacak-1083720383.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Yeni seferberlik yasası herkese uygulanacak
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Yeni seferberlik yasası herkese uygulanacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lazutkin, yeni seferberlik yasasının ülkenin tamamını kapsayacağını ve herkese uygulanacağını belirtti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T21:57+0300
2024-05-11T21:57+0300
2024-05-11T22:06+0300
ukrayna krizi
ukrayna savunma bakanlığı
kiev
donbass
seferberlik
yasa
cephe
telegram
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1c/1068873287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c1ffb0756db653f62b4af4a5fec848cb.jpg
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dmitriy Lazutkin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada yeni seferberlik yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte nüfusun bir kısmının daha önce yaşadığı ‘rahat yaşamın’ son bulacağını, seferberliğin tüm ülkeyi kapsayacağını belirtti.Lazutkin, “Genel anlamda konuşacak olursak, 18 Mayıs’tan itibaren seferberlik yasası yürürlüğe girdiğinde, her şeyden önce bu savaşa olan yaklaşım da değişecek. Çünkü insanların bir kısmının savaştığı ve sürekli cephede olduğu, bir kısmının da ‘sakin hayat’ sürdüğü dönem artık son bulacak” dedi.Donbass'tan Kiev'e doğru gelirken yaşamın ‘göze batacak’ derecede çarpıcı olduğunu ve bunun normal olmadığını belirten Lazutkin, seferberliğin Ukrayna’nın tamamını kapsayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/bati-basinindan-ukraynada-seferberlik-uyarisi-askerlikten-kaciyorlar-1083354766.html
kiev
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1c/1068873287_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_902d61f1648ab488319d96ff925f430c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna savunma bakanlığı, kiev, donbass, seferberlik, yasa, cephe, telegram
ukrayna savunma bakanlığı, kiev, donbass, seferberlik, yasa, cephe, telegram
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Yeni seferberlik yasası herkese uygulanacak
21:57 11.05.2024 (güncellendi: 22:06 11.05.2024)
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lazutkin, yeni seferberlik yasasının ülkenin tamamını kapsayacağını ve herkese uygulanacağını belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dmitriy Lazutkin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada yeni seferberlik yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte nüfusun bir kısmının daha önce yaşadığı ‘rahat yaşamın’ son bulacağını, seferberliğin tüm ülkeyi kapsayacağını belirtti.
Lazutkin, “Genel anlamda konuşacak olursak, 18 Mayıs’tan itibaren seferberlik yasası yürürlüğe girdiğinde, her şeyden önce bu savaşa olan yaklaşım da değişecek. Çünkü insanların bir kısmının savaştığı ve sürekli cephede olduğu, bir kısmının da ‘sakin hayat’ sürdüğü dönem artık son bulacak” dedi.
Donbass'tan Kiev'e doğru gelirken yaşamın ‘göze batacak’ derecede çarpıcı olduğunu ve bunun normal olmadığını belirten Lazutkin, seferberliğin Ukrayna’nın tamamını kapsayacağını kaydetti.