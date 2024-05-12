Özgür Özel, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

"Pek çok kez söyledim. İki şeyin rengi olmaz. Alın terinin rengi yoktur. Alın terinin mezhebi, ırkı, cinsiyeti olmaz ve en değerli şeydir. Bir diğeri de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Annenin gözyaşının Türk'ü olmaz, Kürt'ü olmaz. O yaşın durması icap eder. Bugün şehit annelerimizi, Diyarbakır annelerini, Cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan, hepsini aradım. Ve hepsine dedim ki 'bugün sizin için zor bir gün ama, hem kendi ailem adına hem de Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına, evlatlarınızdan uzak, içinizde yara, özlem hissettiğiniz bugünde buruk hissetmeyin' dedim. Diyarbakır annelerinin de Cumartesi annelerinin de şehit annelerinin de ailesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir."