https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ozgur-ozel-zubeyde-hanim-anit-mezarini-ziyaret-etti-1083735913.html
Özgür Özel, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Özgür Özel, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel, Anneler Günü dolayısıyla İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Özel... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T21:08+0300
2024-05-12T21:08+0300
2024-05-12T21:18+0300
zübeyde hanım
politika
özgür özel
anneler günü
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083736092_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3824cb1f252cffa0726fb91553694cba.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler Anneler Günü dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına karanfil bıraktı.Dua okuyan Özel, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.Özel, burada yaptığı konuşmada Zübeyde Hanım'ın dünyanın görmüş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirdiğini, yetiştirdiğini belirterek Zübeyde Hanım'ın olmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının olmayacağını ifade etti.Halk egemenliği ve demokrasinin her şeyin üstünde olduğunu her zaman hatırlayacaklarını belirten Özel, şunları kaydetti:Özel, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Berkin Elvan'ın annesini, Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'ü, 15 Temmuz gecesi öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'un annesini aradığını ve CHP ailesi olarak yanlarında olduğunu söylediğini belirtti.Olçok'u aradığında söylediklerini aktaran Özel, "15 Temmuz gecesi öldürülen evladının arayamadığı Nihal Olçok'u hepiniz adına ben aradım ve şunu söyledim: 'Bu ülke Berkin Elvan ve Abdullah Tayyip Olçok'a birlikte yas tutmadan bir olamaz, birlikte olamaz'. Biz ikisinin yasını birlikte tutanlarız. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı aradım, bütün Gezi'de kaybettiklerimizin anneleri adına" dedi.Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i ve eşi Ayşe Ateş'i de aradığını aktaran Özel, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/cumhurbaskani-erdogandan-anneler-gunu-paylasimi-1083724740.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083736092_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9e868dc62c4322c6a3108ba72653a864.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zübeyde hanım, özgür özel, anneler günü
zübeyde hanım, özgür özel, anneler günü
Özgür Özel, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
21:08 12.05.2024 (güncellendi: 21:18 12.05.2024)
CHP lideri Özel, Anneler Günü dolayısıyla İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına ziyarette bulundu. Özel burada yaptığı açıklamada "Annenin gözyaşının Türk'ü olmaz, Kürt'ü olmaz. Bugün şehit annelerimizi, Diyarbakır annelerini, Cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan, hepsini aradım" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler Anneler Günü dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki anıt mezarına karanfil bıraktı.
Dua okuyan Özel, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.
Özel, burada yaptığı konuşmada Zübeyde Hanım'ın dünyanın görmüş olduğu en büyük devrimciyi dünyaya getirdiğini, yetiştirdiğini belirterek Zübeyde Hanım'ın olmaması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının olmayacağını ifade etti.
Halk egemenliği ve demokrasinin her şeyin üstünde olduğunu her zaman hatırlayacaklarını belirten Özel, şunları kaydetti:
"Pek çok kez söyledim. İki şeyin rengi olmaz. Alın terinin rengi yoktur. Alın terinin mezhebi, ırkı, cinsiyeti olmaz ve en değerli şeydir. Bir diğeri de annelerin gözyaşının rengi olmaz. Annenin gözyaşının Türk'ü olmaz, Kürt'ü olmaz. O yaşın durması icap eder. Bugün şehit annelerimizi, Diyarbakır annelerini, Cumartesi annelerini aradım. Ayırmadan, hepsini aradım. Ve hepsine dedim ki 'bugün sizin için zor bir gün ama, hem kendi ailem adına hem de Türkiye'nin en büyük, en köklü ailesi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına, evlatlarınızdan uzak, içinizde yara, özlem hissettiğiniz bugünde buruk hissetmeyin' dedim. Diyarbakır annelerinin de Cumartesi annelerinin de şehit annelerinin de ailesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir."
Özel, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Berkin Elvan'ın annesini, Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz'ü, 15 Temmuz gecesi öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'un annesini aradığını ve CHP ailesi olarak yanlarında olduğunu söylediğini belirtti.
Olçok'u aradığında söylediklerini aktaran Özel, "15 Temmuz gecesi öldürülen evladının arayamadığı Nihal Olçok'u hepiniz adına ben aradım ve şunu söyledim: 'Bu ülke Berkin Elvan ve Abdullah Tayyip Olçok'a birlikte yas tutmadan bir olamaz, birlikte olamaz'. Biz ikisinin yasını birlikte tutanlarız. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz'ı aradım, bütün Gezi'de kaybettiklerimizin anneleri adına" dedi.
Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i ve eşi Ayşe Ateş'i de aradığını aktaran Özel, şunları kaydetti:
“Dedim ki; ‘Türkiye'nin en büyük ailesi hiçbir zaman siyaseten ortak düşünmediğimiz evladınızın artık ailesidir. Sinan Ateş'in adalet arayışı onun için bizim mücadelemizdir’. Ayrıca Voleybol Milli Takımımızın kaptanı, kendisi de anne olan Eda kaptanı aradım ve Anneler Günü'nü kutladım. Biz filenin sultanları kazanınca hep birlikte sevinenleriz. Biz milli takım gol atınca hep birlikte ayağa fırlayanlarız. Biz bu ülkede yaşayan 86 milyonu hiçbir fark ayırmadan kucaklayan Cumhuriyet Halk Partilileriz ve biz hep birlikte onlarla birlikte Türkiye ittifakıyız.”