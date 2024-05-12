https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/nihat-genc-ile-ozgur-demirtas-arasinda-atisma-vatansiz-allahsiz-ve-ahlaksizlarla-isimiz-olmaz-1083725729.html

Nihat Genç ile Özgür Demirtaş arasında atışma: 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'

Nihat Genç ile Özgür Demirtaş arasında atışma: 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Nihat Genç'in sosyal medyada yeni bir milliyetçi parti kuracağı haberleri üzerine akademisyen Özgür Demirtaş'ın yorumu, Nihat Genç'i sinirlendirdi... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T11:13+0300

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politika

nihat genç

özgür demirtaş

parti

türkiye

siyasi partiler kanunu

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Gazeteci Nihat Genç'in sosyal medya hesaplarından yeni bir milliyetçi parti kuracağını duyurması ardından, akademisyen Özgür Demirtaş bir sosyal medya gönderisine yorum yaptı. Demirtaş, Genç'in parti kuracağı haberine yönelik "Sağa Sola Hakaret Partisi" yorumunu yaptı. Bunun üzerine Nihat Genç, Özgür Demirtaş'ın yorumunu alıntılayarak şunları yazdı: Ne olmuştu? Nihat Genç, Türkiye'deki partilerin çürüdüğünü söyleyerek, "Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız" demişti.Nihat Genç, Vatanseverler adıyla bir parti çalışmaları olduğunu açıklamış, sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20181213/nihat-genc-tren-kazasi-sifre-carpisma-dizi-1036615163.html

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nihat genç, özgür demirtaş, parti, türkiye, siyasi partiler kanunu