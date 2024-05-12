https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/nihat-genc-ile-ozgur-demirtas-arasinda-atisma-vatansiz-allahsiz-ve-ahlaksizlarla-isimiz-olmaz-1083725729.html
Nihat Genç ile Özgür Demirtaş arasında atışma: 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'
Nihat Genç ile Özgür Demirtaş arasında atışma: 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Nihat Genç'in sosyal medyada yeni bir milliyetçi parti kuracağı haberleri üzerine akademisyen Özgür Demirtaş'ın yorumu, Nihat Genç'i sinirlendirdi... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T11:13+0300
2024-05-12T11:13+0300
2024-05-12T11:15+0300
politika
nihat genç
özgür demirtaş
parti
türkiye
siyasi partiler kanunu
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Gazeteci Nihat Genç'in sosyal medya hesaplarından yeni bir milliyetçi parti kuracağını duyurması ardından, akademisyen Özgür Demirtaş bir sosyal medya gönderisine yorum yaptı. Demirtaş, Genç'in parti kuracağı haberine yönelik "Sağa Sola Hakaret Partisi" yorumunu yaptı. Bunun üzerine Nihat Genç, Özgür Demirtaş'ın yorumunu alıntılayarak şunları yazdı: Ne olmuştu? Nihat Genç, Türkiye'deki partilerin çürüdüğünü söyleyerek, "Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız" demişti.Nihat Genç, Vatanseverler adıyla bir parti çalışmaları olduğunu açıklamış, sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:
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nihat genç, özgür demirtaş, parti, türkiye, siyasi partiler kanunu
nihat genç, özgür demirtaş, parti, türkiye, siyasi partiler kanunu
Nihat Genç ile Özgür Demirtaş arasında atışma: 'Vatansız, Allahsız ve ahlaksızlarla işimiz olmaz'
11:13 12.05.2024 (güncellendi: 11:15 12.05.2024)
Gazeteci Nihat Genç'in sosyal medyada yeni bir milliyetçi parti kuracağı haberleri üzerine akademisyen Özgür Demirtaş'ın yorumu, Nihat Genç'i sinirlendirdi. İkili, sosyal medyada atıştı.
Gazeteci Nihat Genç'in sosyal medya hesaplarından yeni bir milliyetçi parti kuracağını duyurması ardından, akademisyen Özgür Demirtaş bir sosyal medya gönderisine yorum yaptı. Demirtaş, Genç'in parti kuracağı haberine yönelik "Sağa Sola Hakaret Partisi" yorumunu yaptı.
Bunun üzerine Nihat Genç, Özgür Demirtaş'ın yorumunu alıntılayarak şunları yazdı:
Özgür Bey, biz cumhuriyetçi vatanseverleriz, IMF'in, Dünya Bankası'nın, finans kurumlarının ve sömürgeci şirketlerin maaşlı soytarısı hiç değiliz!
Taktıkları pahalı saatler ve aldıkları dolarlı maaşlarla şekil yapıp insanları böcek gibi gören milliyetsiz vatansız Allahsız ve ahlaksız insanlarla işimiz olmaz!
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Nihat Genç, Türkiye'deki partilerin çürüdüğünü söyleyerek, "Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız" demişti.
Nihat Genç, Vatanseverler adıyla bir parti çalışmaları olduğunu açıklamış, sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:
Yıllarca FETÖ'nün, PKK'nın karşısında durmuş, yüzlerce arkadaşımız var. Bunların hepsinin ahlaki duruşu sağlam; doktor, sanatçı, öğretmen ve bilim adamı... Büyüyebildiğimiz kadar büyümek ve bu isimleri halkımıza tanıtmak istiyoruz. Ama bir adımızın olması lazım: Vatanseverler... Atınız yoksa yarışı kazanamazsınız. 'Vatanseverler' diye yola çıkacağız