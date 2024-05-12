https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/israil-ordusu-bati-seriadaki-baskinlarini-surduruyor-1083732787.html
İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor
İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Kara harekatını Refah’a doğru genişleten İsrail ordusu, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'ya gece düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T16:46+0300
2024-05-12T16:46+0300
2024-05-12T16:46+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
batı şeria
doğu kudüs
ortadoğu
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081308717_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eed68f07083fd2e929e3dbdac169c7a7.jpg
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.Söz konusu baskınların Ramallah'ın yanı sıra Beytullahim, El Halil, Eriha, Cenin ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, İsrail askerlerinin evlerine baskınlar düzenlediği Filistinlileri darbettiği kaydedildi.İsrail'in dünden bu yana Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu ifade edildi.Açıklamada, böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 710'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/borrellden-isyan-gazze-ucurumun-kenarinda-1083575305.html
israil
gazze
gazze şeridi
batı şeria
doğu kudüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081308717_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a759f4d77d48729bd422cb64fb8d949.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, batı şeria, doğu kudüs, ortadoğu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, batı şeria, doğu kudüs, ortadoğu
İsrail ordusu Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürüyor
Kara harekatını Refah’a doğru genişleten İsrail ordusu, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'ya gece düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da olduğu 28 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
Söz konusu baskınların Ramallah'ın yanı sıra Beytullahim, El Halil, Eriha, Cenin ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, İsrail askerlerinin evlerine baskınlar düzenlediği Filistinlileri darbettiği kaydedildi.
İsrail'in dünden bu yana Batı Şeria'da 28 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu ifade edildi.
Açıklamada, böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 710'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.