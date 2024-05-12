https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/micotakis-turkiyeye-geliyor-ticaret-ve-multeci-sorunlari-gorusulecek-1083724988.html
Miçotakis, Türkiye’ye geliyor: Ticaret ve mülteci sorunları görüşülecek
Miçotakis, Türkiye’ye geliyor: Ticaret ve mülteci sorunları görüşülecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 13 Mayıs’ta Ankara’da olması beklenen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ticaret, düzensiz göç ve çeşitli konular... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T10:50+0300
2024-05-12T10:50+0300
2024-05-12T10:54+0300
politika
recep tayyip erdoğan
yunanistan
kiryakos miçotakis
mülteci
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göçmen
yunan
yunan askerleri
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Erdoğan’ın 7 Aralık 2023’te Atina’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ardından Yunanistan ile ilişkilerde yeni bir döneme girilmişti. Son ziyarette imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk beyanı ardından bu sefer de Miçotakis Ankara yolcusu.Ticaret hedefi 10 milyar dolar olarak belirlendiDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre iki ülke arasında ticaret hacminin 10 milyona ulaşması hedefleniyor. Şu an yaklaşık 6 milyar olan ikili ticaret boyutunda ulaştırma, bilim ve teknoloji, tarım, turizm, sağlık dahil olmak üzere birçok konu tartışılacak. Görüşmede ayrıca ekonomik anlamda iki ülkeden önde gelen iş adamlarının yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi bekleniyor.Yunan adalarına kapıda vize ve Yunanistan’daki Türk azınlığı konuları da görüşülecekTürk vatandaşlarına kolaylaştırılan kapıda vize uygulamasının da görüşüleceği ve devam ettirilmesi beklenirken, ek olarak Batı Trakya’daki Türk azınlığın, Rodos ve Selanik’teki Türkleri ilgilendirilen konuların görülmesi bekleniyor.‘Düzensiz göçle ortak mücadele’Terörle mücadele ve işbirliğinin geliştirilmesi ve İsrail – Filistin çatışmasının da gündeme getirileceği bildirilirken, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan mülteci sorununun da tartışılacağı aktarıldı.Ayrıca Türkiye – Yunanistan ilişkilerinde olumlu gidişatı yansıtacak şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ortak basın açıklaması yapması da söz konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/micotakisten-turkiye-ziyareti-oncesi-aciklama-surekli-parmagimiz-tetikte-olamayiz-1083721712.html
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recep tayyip erdoğan, yunanistan, kiryakos miçotakis, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, göçmen, yunan, yunan askerleri, yunan dışişleri
recep tayyip erdoğan, yunanistan, kiryakos miçotakis, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, göçmen, yunan, yunan askerleri, yunan dışişleri
Miçotakis, Türkiye’ye geliyor: Ticaret ve mülteci sorunları görüşülecek
10:50 12.05.2024 (güncellendi: 10:54 12.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 13 Mayıs’ta Ankara’da olması beklenen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ticaret, düzensiz göç ve çeşitli konular masaya yatırılacak.
Erdoğan’ın 7 Aralık 2023’te Atina’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ardından Yunanistan ile ilişkilerde yeni bir döneme girilmişti. Son ziyarette imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk beyanı ardından bu sefer de Miçotakis Ankara yolcusu.
Ticaret hedefi 10 milyar dolar olarak belirlendi
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre iki ülke arasında ticaret hacminin 10 milyona ulaşması hedefleniyor. Şu an yaklaşık 6 milyar olan ikili ticaret boyutunda ulaştırma, bilim ve teknoloji, tarım, turizm, sağlık dahil olmak üzere birçok konu tartışılacak. Görüşmede ayrıca ekonomik anlamda iki ülkeden önde gelen iş adamlarının yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi bekleniyor.
Yunan adalarına kapıda vize ve Yunanistan’daki Türk azınlığı konuları da görüşülecek
Türk vatandaşlarına kolaylaştırılan kapıda vize uygulamasının da görüşüleceği ve devam ettirilmesi beklenirken, ek olarak Batı Trakya’daki Türk azınlığın, Rodos ve Selanik’teki Türkleri ilgilendirilen konuların görülmesi bekleniyor.
‘Düzensiz göçle ortak mücadele’
Terörle mücadele ve işbirliğinin geliştirilmesi ve İsrail – Filistin çatışmasının da gündeme getirileceği bildirilirken, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan mülteci sorununun da tartışılacağı aktarıldı.
Ayrıca Türkiye – Yunanistan ilişkilerinde olumlu gidişatı yansıtacak şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ortak basın açıklaması yapması da söz konusu.