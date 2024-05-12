https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/micotakis-turkiyeye-geliyor-ticaret-ve-multeci-sorunlari-gorusulecek-1083724988.html

Miçotakis, Türkiye’ye geliyor: Ticaret ve mülteci sorunları görüşülecek

Miçotakis, Türkiye’ye geliyor: Ticaret ve mülteci sorunları görüşülecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 13 Mayıs’ta Ankara’da olması beklenen Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ticaret, düzensiz göç ve çeşitli konular... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T10:50+0300

2024-05-12T10:50+0300

2024-05-12T10:54+0300

politika

recep tayyip erdoğan

yunanistan

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Erdoğan’ın 7 Aralık 2023’te Atina’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ardından Yunanistan ile ilişkilerde yeni bir döneme girilmişti. Son ziyarette imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk beyanı ardından bu sefer de Miçotakis Ankara yolcusu.Ticaret hedefi 10 milyar dolar olarak belirlendiDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre iki ülke arasında ticaret hacminin 10 milyona ulaşması hedefleniyor. Şu an yaklaşık 6 milyar olan ikili ticaret boyutunda ulaştırma, bilim ve teknoloji, tarım, turizm, sağlık dahil olmak üzere birçok konu tartışılacak. Görüşmede ayrıca ekonomik anlamda iki ülkeden önde gelen iş adamlarının yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi bekleniyor.Yunan adalarına kapıda vize ve Yunanistan’daki Türk azınlığı konuları da görüşülecekTürk vatandaşlarına kolaylaştırılan kapıda vize uygulamasının da görüşüleceği ve devam ettirilmesi beklenirken, ek olarak Batı Trakya’daki Türk azınlığın, Rodos ve Selanik’teki Türkleri ilgilendirilen konuların görülmesi bekleniyor.‘Düzensiz göçle ortak mücadele’Terörle mücadele ve işbirliğinin geliştirilmesi ve İsrail – Filistin çatışmasının da gündeme getirileceği bildirilirken, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan mülteci sorununun da tartışılacağı aktarıldı.Ayrıca Türkiye – Yunanistan ilişkilerinde olumlu gidişatı yansıtacak şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ortak basın açıklaması yapması da söz konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/micotakisten-turkiye-ziyareti-oncesi-aciklama-surekli-parmagimiz-tetikte-olamayiz-1083721712.html

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recep tayyip erdoğan, yunanistan, kiryakos miçotakis, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, göçmen, yunan, yunan askerleri, yunan dışişleri