https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/emniyetten-uyari-bugun-istanbulda-bazi-yollar-kapatilacak-1083723629.html

Emniyetten uyarı: Bugün İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Emniyetten uyarı: Bugün İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bugün (12 Mayıs 2024 Pazar) bazı yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 06.00-11.00 saatleri arasında trafiğe... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T09:14+0300

2024-05-12T09:14+0300

2024-05-12T09:16+0300

türkiye

yol

kapalı yollar

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

istanbul

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bugün gerçekleştirilecek 'İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu' etkinliği kapsamında 06.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Buna göre, Üsküdar Harem sahil yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (sahil yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi (Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Tünel çıkışı arasında kalan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak Selimiye İskele, Dr. Eyüp Aksoy, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Hakimiyeti Milliye, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri ile D-100 kara yolu kullanılabilecek.Şişli'de hangi yollar kapatılacak?Şişli'de gerçekleştirilecek 'Bizim Sokak' etkinliği kapsamında da ilçedeki bazı yollarda bugün trafik akışı sağlanamayacak. Paşa Mahallesi Behram Çavuş Sokak Civelek Sokak girişinden itibaren Ortanca Sokak kesişimine, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak Kuruçay Caddesi girişinden itibaren Eren Sokak kesişimine, Gülbahar Mahallesi Çimen 1 Sokak Gülbahar Caddesi girişinden itibaren Kurtuluş ve Ülkü Sokak kesişimine, Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak Galip Bey Sokak girişinden itibaren Mevlüt Pehlivan Sokak kesişimine, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine kadar 11.00-17.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Yay Meydanı, Batı, Kuruçay, Gülbahar, Silahşör, Sıracevizler, Ortaklar caddeleri ile Civelek, Ortaca, Eren, Seyhan, Gürbüz, Ülkü, Kurtuluş, Haşhaş, Mevlüt Pehlivan, Mevlüt Pehlivan Yanı, Galip Bey, Harzemşah ve Feriköy Fırın sokakları alternatif güzergah olarak belirlendi.

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