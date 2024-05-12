https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mete-gazozdan-altin-madalya--1083733049.html
Mete Gazoz'dan altın madalya
Mete Gazoz'dan altın madalya
Sputnik Türkiye
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yendi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T17:04+0300
2024-05-12T17:04+0300
2024-05-12T17:07+0300
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mete gazoz, altın madalya
mete gazoz, altın madalya
Mete Gazoz'dan altın madalya
17:04 12.05.2024 (güncellendi: 17:07 12.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yendi.