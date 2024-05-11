https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/arda-guler-gollerine-devam-ediyor-real-madrid-fark-atti-1083719344.html
Arda Güler gollerine devam ediyor: Real Madrid fark attı
Arda Güler gollerine devam ediyor: Real Madrid fark attı
Sputnik Türkiye
Real Madrid, La Liga’nın 35. haftasında Granada’yı 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler de 1 gole imza attı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T21:41+0300
2024-05-11T21:41+0300
2024-05-11T21:41+0300
spor
arda güler
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la liga
granada
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İspanya La Liga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11’de başladı. Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90’a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15’e çıkardı.Granada karşısında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken, toplamda gol sayısını 3 yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/arda-guler-real-madrid-bayern-munih-maci-sonrasi-yine-mansetlerde-tam-bir-catlak-1083627013.html
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arda güler, ispanya, la liga, granada, real madrid
arda güler, ispanya, la liga, granada, real madrid
Arda Güler gollerine devam ediyor: Real Madrid fark attı
Real Madrid, La Liga’nın 35. haftasında Granada’yı 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler de 1 gole imza attı.
İspanya La Liga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı.
Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11’de başladı. Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90’a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15’e çıkardı.
Granada karşısında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken, toplamda gol sayısını 3 yaptı.