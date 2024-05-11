https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/arda-guler-gollerine-devam-ediyor-real-madrid-fark-atti-1083719344.html

Arda Güler gollerine devam ediyor: Real Madrid fark attı

Arda Güler gollerine devam ediyor: Real Madrid fark attı

Sputnik Türkiye

Real Madrid, La Liga’nın 35. haftasında Granada’yı 4-0 mağlup ederken, milli futbolcu Arda Güler de 1 gole imza attı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

arda güler

ispanya

la liga

granada

real madrid

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İspanya La Liga’da geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Granada ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler bu müsabaka ile birlikte üst üste 3. kez 11’de başladı. Eflatun-beyazlılar 38. dakikada Fran Garcia’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 45+2. dakikada Arda farkı ikiye çıkardı. Madrid ekibi ikinci yarıda Brahim Diaz ile 2 gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrıldı.Ligde üst üste 8. galibiyetini alan şampiyon Madrid puanını 90’a yükseltti ve en yakın takipçisi Girona ile puan farkını 15’e çıkardı.Granada karşısında 90 dakika sahada kalan Arda Güler, ligde 8. kez forma giyerken, toplamda gol sayısını 3 yaptı.

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