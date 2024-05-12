https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/kolombiya-lideri-petrodan-netanyahuya-tarihe-soykirimci-olarak-gececeksin-1083723903.html
Kolombiya lideri Petro’dan Netanyahu’ya: Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin
Kolombiya lideri Petro’dan Netanyahu’ya: Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin
Sputnik Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik ‘Antisemitizm’ suçlamasını "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T09:26+0300
2024-05-12T09:26+0300
2024-05-12T09:26+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
soykırım
nazi almanyası
yahudi
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Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez" sözlerini X sosyal medya hesabından cevap veren Kolombiya lideri, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun" ifadelerini kullandı.‘Gazze ölürse, insanlık da ölür’Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, "Samiler, soykırımın sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Ben laik, cumhuriyetçi ve sıradan insanların destekçisiyim, Hamas destekçisi değilim. Beni demokratik, sıradan, laik ve dini ilkelerim Netanyahu'nun yaptığı soykırımı ve insanlık dışı barbarlığı reddetmeye yöneltiyor. Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse, insanlık da ölür" değerlendirmesinde bulundu.Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/filistine-bmde-yeni-haklar-taninmisti-israilli-diplomat-anlasmayi-ogutucu-ile-parcaladi--1083709620.html
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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, soykırım, nazi almanyası, yahudi, gustavo petro, kolombiya
israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, soykırım, nazi almanyası, yahudi, gustavo petro, kolombiya
Kolombiya lideri Petro’dan Netanyahu’ya: Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendisine yönelik ‘Antisemitizm’ suçlamasını "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıtladı.
Netanyahu'nun kendisine yönelik "Hamas destekçisi antisemitist, bize ders veremez" sözlerini X sosyal medya hesabından cevap veren Kolombiya lideri, "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz. Binlerce masum çocuğun, kadının ve yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi katledenlerin yanında olacaksınız. Din ile ilgili olsun ya da olmasın soykırım soykırımdır. En azından devam eden katliamı durdurun" ifadelerini kullandı.
‘Gazze ölürse, insanlık da ölür’
Netanyahu'nun sözlerini alıntılayan Petro, "Samiler, soykırımın sorumlusu olmamalıdır zira onlar bu soykırımı yaşadılar. Nazi Avrupa'sında Yahudi halkına yapılan soykırım kabul edilemez olduğu gibi, Filistin halkına yönelik halihazırda yapılan soykırım da kabul edilemez. Ben laik, cumhuriyetçi ve sıradan insanların destekçisiyim, Hamas destekçisi değilim. Beni demokratik, sıradan, laik ve dini ilkelerim Netanyahu'nun yaptığı soykırımı ve insanlık dışı barbarlığı reddetmeye yöneltiyor. Ne antisemitistim ne de insanlık düşmanıyım. Gazze ölürse, insanlık da ölür" değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.