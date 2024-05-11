https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/filistine-bmde-yeni-haklar-taninmisti-israilli-diplomat-anlasmayi-ogutucu-ile-parcaladi--1083709620.html

Filistin'e BM'de yeni haklar tanınmıştı: İsrailli diplomat anlaşmayı öğütücü ile parçaladı

Filistin'e BM'de yeni haklar tanınmıştı: İsrailli diplomat anlaşmayı öğütücü ile parçaladı

Sputnik Türkiye

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM'nin kuruluş anlaşması metnini kağıt öğütücüye koyarak parçaladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T18:01+0300

2024-05-11T18:01+0300

2024-05-11T18:01+0300

israil- filistin çatışması

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BM Genel Kurulunda dün görüşülen, BM'de 'gözlemci' statüsünde olan Filistin'e bazı haklar tanınması ve Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen karar tasarısı, İsrail'de rahatsızlığa yol açtı. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Genel Kurul'da düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Filistin'in örgüte üyeliğini destekleyen ülkelere tepki gösterdi. Erdan üyeliği destekleyen ülkeleri işaret edip, "BM Şartı'nı kendi ellerinizle parçalıyorsunuz" diyerek BM'nin kuruluş anlaşması belgesinin kopyasını yanında getirdiği kağıt öğütücüye koyarak parçaladı. İsrailli diplomatın skandal eylemi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Ne olmuştu? Dün yapılan oylama sonucu 9 'hayır' oyuna karşı 143 'evet' oyuyla kabul edilen kararda, şu anda BM'de sadece gözlemci konumunda olan Filistin'e bazı ek ve ayrıcalıklar tanınması ile üye devletler arasında oturma, önerilere destek olma hakkı verildi. BM Güvenlik Konseyi’ne de çağrı yapılarak, geçtiğimiz ay ABD'nin 'hayır' oyuyla reddedilen Filistin'in tam üyelik talebinin 'olumlu bir şekilde yeniden değerlendirilmesi' talep edildi. Kararda, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 4. maddesi uyarınca Filistin devletinin BM'ye üye olmaya hak kazandığı ve bu nedenle BM üyeliğine kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

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israil, filistin, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), abd, gazze