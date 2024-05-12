https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/kayip-genc-kadinin-cesedi-topraga-gomulu-bulundu-4-supheli-gozaltina-alindi-1083733677.html

Kayıp genç kadının cesedi toprağa gömülü bulundu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayıp genç kadının cesedi toprağa gömülü bulundu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da 6 Mayıs'ta bir akrabalarının yaşlı hastalarının bakımına destek için evden çıkan ve bir daha haber alınmayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi kadının... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T17:55+0300

2024-05-12T17:55+0300

2024-05-12T18:17+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

elazığ

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Elazığ'da İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu genç kadının cesedine ulaşıldı.Polis ekipleri, genç kadının cesedini merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde buldu.Günana'nın cesedi, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Morg önünde bekleyen anne Zeycan Günana ve diğer aile fertleri gözyaşı döktü.Genç kadının ağabeyi Sidar Günana, gazetecilere, 6 Mayıs'ta köydeki bir akrabalarının kız kardeşini arayarak yaşlı hastalarının bakımına destek için evlerine çağırdığını söyledi.'Anneler Günü'nde bir anneye verilecek en büyük acı'Eşinden ayrılan ve bir kızı olan kardeşinin o gün evden ayrıldığını ve bir daha gelmediğini ifade eden Günana, "Öğle saatlerinde birkaç kez aramamıza rağmen kendisine ulaşamayınca durumu akşam saatlerinde polis ve jandarmaya bildirdik. Kardeşimin cesedi bulundu. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyorum. Tek isteğimiz adalet yerini bulsun. Bu, Anneler Günü'nde bir anneye verilecek en büyük acıdır" dedi.Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/sulama-kanalinda-bassiz-ceset-bulundu-3-supheli-tutuklandi-1083586252.html

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, elazığ