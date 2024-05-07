https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/sulama-kanalinda-bassiz-ceset-bulundu-3-supheli-tutuklandi-1083586252.html
Sulama kanalında başsız ceset bulundu: 3 şüpheli tutuklandı
Sulama kanalında başsız ceset bulundu: 3 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T23:42+0300
2024-05-07T23:42+0300
2024-05-07T23:43+0300
türkiye
kastamonu
sulama
baş
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Kastamonu'da Merkez Dere köyü kırsal alanında, dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.
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Sulama kanalında başsız ceset bulundu: 3 şüpheli tutuklandı
23:42 07.05.2024 (güncellendi: 23:43 07.05.2024)
Kastamonu'da sulama kanalında bulunan başsız cesetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da Merkez Dere köyü kırsal alanında, dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.