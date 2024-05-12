https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/kar-ustunde-sirt-ustu-mahsur-kalan-kaplumbagayi-kurtardi-beni-buraya-allah-gonderdi-1083730485.html

Kar üstünde sırt üstü mahsur kalan kaplumbağayı kurtardı: 'Beni buraya Allah gönderdi'

Kar üstünde sırt üstü mahsur kalan kaplumbağayı kurtardı: 'Beni buraya Allah gönderdi'

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin köyünde yaşayan Davut Kaya isimli kişi, dağda mantar aradığı sırada kar üzerinde sırt üstü mahsur kalan kaplumbağayı kurtardı. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T15:03+0300

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Hakkari'nin Bağışlı köyünde yaşayan Davut Kaya, mantar toplamak için köyün yakınlarındaki dağa çıktı. Ancak dağda mantar bulamayan Kaya, kar üzerinde sırt üstü mahsur kalan bir kaplumbağaya denk geldi. Ters dönmüş kaplumbağayı kahramanca kurtardı Kaplumbağayı o şekilde gören Kaya, “Allah beni bu kaplumbağayı kurtarmak için buraya gönderdi’ diyerek kaplumbağayı kurtardı ve yeniden yaşam alnına bıraktı.Güzel bir hayra sebep olduğunu belirten köy sakini Davut Kaya, “Her sene olduğu gibi yine buraya mantar toplamaya geliyordum. Ama bir türlü mantarlara rast gelmedim. Biraz daha ilerlerken kar üzerinde sırt üstü mahsur kalan bir kaplumbağaya denk geldim. Allah’ın beni bu kaplumbağayı kurtarmak için buraya gönderdiğini anladım. Hemen kaplumbağayı elime alarak yeniden yaşam alanına bıraktım ve bundan dolayı çok mutlu oldum” dedi.

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