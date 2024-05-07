Borrell’den isyan: Gazze uçurumun kenarında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka destekli erken uyarı sistemi: Depremden 30 saniye önce gelen uyarıyla neler yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rus ordusu ele geçirecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
2023 yılında en çok altın üreten ülkeler belli oldu
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Nijer: Rusya’nın desteği Batı’dan daha pragmatik
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:30
13 dk
SESLİ HABER
BRICS, doların alternatifi olabilir
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri'nin yeni komutanından ‘harekete geçme’ uyarısı
19:20
2 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a ret
19:29
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batı hazır değil
19:46
2 dk
SESLİ HABER
38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalışan adamın hikayesi film oluyor
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyadan açıklandı: Al Jazeera resmen yasaklandı
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev’den Bentley’in katillerine ilişkin açıklama geldi
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi için ikinci kez iflas kararı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’yi ikna etmeye çalışıyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD üniversitelerine polis müdahalesi: 2 bin 500 gözaltı
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bit futbolcunun 5 ay boyunca kaşar-ekmek yemesi bence trajik'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avrupa’da 50 bin göçmen çocuk kayıp
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Adli tıp raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
RUSYA'DA YENİ KABİNE
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
12:07
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İzmir'de İZBAN raydan çıktı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
56 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Tüzmen, Saddam ile görüşmeye giderken neler yaşadı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik veriler paylaşıldı
17:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
18:16
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
18:32
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:32
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/borrellden-isyan-gazze-ucurumun-kenarinda-1083575305.html
Borrell’den isyan: Gazze uçurumun kenarında
Borrell’den isyan: Gazze uçurumun kenarında
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tüm ülkelere harekete geçme çağrısı yaparak, Gazze ve Ortadoğu'nun... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T16:35+0300
2024-05-07T16:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
josep borrell
ortadoğu
ab
benyamin netanyahu
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083575148_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a2624cde24c767407707554961fb9269.jpg
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olan ve İngilizce yayın yapan The National internet sitesinde, Gazze ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler hakkında görüş yazısı kaleme alan Borrell, Gazze'nin uçurumun kenarında olduğu konusunda uyarırken, şöyle devam etti:Borrell, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin yararına olmadığını belirterek, "Bu ne esirlerin serbest bırakılmasına ne de açlık çeken Gazzelilerin beslenmesine yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.Bölgede daha fazla ülkenin savaşa sürüklenmesini önlemek için uluslararası çabanın devam etmesinin önemine dikkati çeken Borrell, İsrail-İran ve İsrail-Hizbullah arasındaki gerilimin yatıştırılması gerektiğini kaydetti.‘Açlığı savaş silahı olarak kullanmak suç ve ahlaksızlıktır’Gazze Şeridi'nin "büyük ölçüde yaşanmaz hale geldiğini" vurgulayan Borrell, bölgedeki duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de halkın "güvenlik güçlerince korunan yerleşimciler tarafından terörize" edildiğini belirten Borrell, Filistin devletinin var olmasını "imkansız hale getirmeyi amaçlayan" bu eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.‘Sözler açlıktan ölen çocukları doyurmayacak’Borrell, Filistin-İsrail çatışmasının askeri çözümü olmadığına dikkati çekerek, "Kurşunlar fikirleri öldüremez ve şiddet sadece şiddeti doğurur. Sivillerin hayatları pahasına kazanılan askeri zaferler, gelecek nesiller için nefret tohumları ekeceğinden kısa ömürlü olacaktır" ifadesini kullandı.Tüm ülkelere 'harekete geçme' çağrısı yapan Borrell, "Sözler açlıktan ölen çocukları doyurmayacak. Dünya, acıları sona erdirmek, daha büyük bir savaşı önlemek ve Filistin'in geleceğine ilişkin görüşmelere geri dönmek için elindeki kozu kullanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.Borrell, "Gazze ve Orta Doğu'nun şiddet döngüsünü durdurmak için kelimelerden daha fazlasına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/israil-ordusu-refah-sinir-kapisini-kontrol-altina-aldi-1083553004.html
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083575148_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_bf652dddfa9ebde78022e95277443500.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, josep borrell, ortadoğu, ab, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, josep borrell, ortadoğu, ab, benyamin netanyahu

Borrell’den isyan: Gazze uçurumun kenarında

16:35 07.05.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tüm ülkelere harekete geçme çağrısı yaparak, Gazze ve Ortadoğu'nun şiddet döngüsünü durdurmak için kelimelerden daha fazlasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olan ve İngilizce yayın yapan The National internet sitesinde, Gazze ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler hakkında görüş yazısı kaleme alan Borrell, Gazze'nin uçurumun kenarında olduğu konusunda uyarırken, şöyle devam etti:

İsrail'in Gazze'de verdiği orantısız karşılık çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve 2.3 milyon kişinin açlığa mahkum edilmesine neden olarak bölgeyi son on yılların en kötü şiddet döngüsüne sürüklemiş ve benzeri görülmemiş bir insani acı ve yıkıma neden olmuştur. Buna bir son verilmelidir.

Borrell, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin yararına olmadığını belirterek, "Bu ne esirlerin serbest bırakılmasına ne de açlık çeken Gazzelilerin beslenmesine yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.
Bölgede daha fazla ülkenin savaşa sürüklenmesini önlemek için uluslararası çabanın devam etmesinin önemine dikkati çeken Borrell, İsrail-İran ve İsrail-Hizbullah arasındaki gerilimin yatıştırılması gerektiğini kaydetti.

‘Açlığı savaş silahı olarak kullanmak suç ve ahlaksızlıktır’

Gazze Şeridi'nin "büyük ölçüde yaşanmaz hale geldiğini" vurgulayan Borrell, bölgedeki duruma ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

İnsanlar plastik örtüler altında, susuz, elektriksiz ya da ameliyatlar sırasında anestezi almadan yaşıyor. Sadece birkaç hastane hala faaliyet gösteriyor. Sadece birkaç kilometre ötedeki sınırda yiyecek yığılırken açlığı savaş silahı olarak kullanmak suçtur ve tamamen ahlaksızlıktır.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de halkın "güvenlik güçlerince korunan yerleşimciler tarafından terörize" edildiğini belirten Borrell, Filistin devletinin var olmasını "imkansız hale getirmeyi amaçlayan" bu eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

‘Sözler açlıktan ölen çocukları doyurmayacak’

Borrell, Filistin-İsrail çatışmasının askeri çözümü olmadığına dikkati çekerek, "Kurşunlar fikirleri öldüremez ve şiddet sadece şiddeti doğurur. Sivillerin hayatları pahasına kazanılan askeri zaferler, gelecek nesiller için nefret tohumları ekeceğinden kısa ömürlü olacaktır" ifadesini kullandı.
Tüm ülkelere 'harekete geçme' çağrısı yapan Borrell, "Sözler açlıktan ölen çocukları doyurmayacak. Dünya, acıları sona erdirmek, daha büyük bir savaşı önlemek ve Filistin'in geleceğine ilişkin görüşmelere geri dönmek için elindeki kozu kullanmalıdır" değerlendirmesini yaptı.
Borrell, "Gazze ve Orta Doğu'nun şiddet döngüsünü durdurmak için kelimelerden daha fazlasına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.
Refah Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı
09:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала