https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ingiliz-uzman-ukrayna-ordusu-rus-hava-bombalarinin-pesine-duserek-elindeki-patriotlari-kaybetti-1083736301.html
İngiliz uzman: Ukrayna ordusu Rus hava bombalarının peşine düşerek elindeki Patriot’ları kaybetti
İngiliz uzman: Ukrayna ordusu Rus hava bombalarının peşine düşerek elindeki Patriot’ları kaybetti
Sputnik Türkiye
İngiliz askeri uzman Justin Bronk, Ukrayna ordusunun Rusya’nın düşük maliyetli güdümlü hava bombalarını engellemeye çalıştığı için 2 adet Patriot uçaksavar... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T21:09+0300
2024-05-12T21:09+0300
2024-05-12T21:09+0300
dünya
ingiliz
askeri uzman
justin bronk
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
patriot
rus hava-uzay kuvvetleri
operasyon
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İngiliz Kraliyet Hava Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nün kıdemli araştırma uzmanı Justin Bronk, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın düşük maliyetli güdümlü hava bombalarını engellemeye çalıştığı için 2 adet Patriot uçaksavar sistemini kaybettiğini ifade etti.Bronk, “Ne yazık ki güdümlü hava bombalarına karşı savunma yapmak çok zor, zira Ruslar onları uzaktan ateşleyebilmekte. Ukraynalılar Patriot sistemlerini ve radarlarını, gerektiği anda hızlı bir şekilde kullanabilmek için cepheye yaklaştırdı. İki adet Patriot fırlatma rampasını kaybettiler, bir insansız hava aracı (İHA) onları saptayarak, balistik füzelerin hedefi haline getirdi” diye konuştu.İngiliz uzman, Amerikan hava savunma sistemlerinin son derece nadir ve gerekli silah olduklarının, bu nedenle güdümlü mermiler gibi düşük maliyetli ve yaygın bir silahı avlamak için kullanılmasının riskli olduğunun altını çizdi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgede evrensel planlama ve düzeltme modülleri ile donatılmış hava bombalarını yoğun bir şekilde kullanıyor. Rus ordusunun savaş jetleri, düşmanın uçaksavar füze sistemlerinden gelen ateşe maruz kalmadan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müstahkem bölgelerine saldırma olanağına sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-6-koy-daha-ele-gecirildi-1083705546.html
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ingiliz, askeri uzman, justin bronk, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, patriot, rus hava-uzay kuvvetleri, operasyon
ingiliz, askeri uzman, justin bronk, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, patriot, rus hava-uzay kuvvetleri, operasyon
İngiliz uzman: Ukrayna ordusu Rus hava bombalarının peşine düşerek elindeki Patriot’ları kaybetti
İngiliz askeri uzman Justin Bronk, Ukrayna ordusunun Rusya’nın düşük maliyetli güdümlü hava bombalarını engellemeye çalıştığı için 2 adet Patriot uçaksavar sistemini kaybettiğini belirtti.
İngiliz Kraliyet Hava Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nün kıdemli araştırma uzmanı Justin Bronk, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın düşük maliyetli güdümlü hava bombalarını engellemeye çalıştığı için 2 adet Patriot uçaksavar sistemini kaybettiğini ifade etti.
Bronk, “Ne yazık ki güdümlü hava bombalarına karşı savunma yapmak çok zor, zira Ruslar onları uzaktan ateşleyebilmekte. Ukraynalılar Patriot sistemlerini ve radarlarını, gerektiği anda hızlı bir şekilde kullanabilmek için cepheye yaklaştırdı. İki adet Patriot fırlatma rampasını kaybettiler, bir insansız hava aracı (İHA) onları saptayarak, balistik füzelerin hedefi haline getirdi” diye konuştu.
İngiliz uzman, Amerikan hava savunma sistemlerinin son derece nadir ve gerekli silah olduklarının, bu nedenle güdümlü mermiler gibi düşük maliyetli ve yaygın bir silahı avlamak için kullanılmasının riskli olduğunun altını çizdi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgede evrensel planlama ve düzeltme modülleri ile donatılmış hava bombalarını yoğun bir şekilde kullanıyor. Rus ordusunun savaş jetleri, düşmanın uçaksavar füze sistemlerinden gelen ateşe maruz kalmadan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müstahkem bölgelerine saldırma olanağına sahip.