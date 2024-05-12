https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/ingiliz-uzman-ukrayna-ordusu-rus-hava-bombalarinin-pesine-duserek-elindeki-patriotlari-kaybetti-1083736301.html

İngiliz uzman: Ukrayna ordusu Rus hava bombalarının peşine düşerek elindeki Patriot’ları kaybetti

İngiliz uzman: Ukrayna ordusu Rus hava bombalarının peşine düşerek elindeki Patriot’ları kaybetti

Sputnik Türkiye

İngiliz askeri uzman Justin Bronk, Ukrayna ordusunun Rusya’nın düşük maliyetli güdümlü hava bombalarını engellemeye çalıştığı için 2 adet Patriot uçaksavar... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T21:09+0300

2024-05-12T21:09+0300

2024-05-12T21:09+0300

dünya

ingiliz

askeri uzman

justin bronk

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

patriot

rus hava-uzay kuvvetleri

operasyon

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İngiliz Kraliyet Hava Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nün kıdemli araştırma uzmanı Justin Bronk, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın düşük maliyetli güdümlü hava bombalarını engellemeye çalıştığı için 2 adet Patriot uçaksavar sistemini kaybettiğini ifade etti.Bronk, “Ne yazık ki güdümlü hava bombalarına karşı savunma yapmak çok zor, zira Ruslar onları uzaktan ateşleyebilmekte. Ukraynalılar Patriot sistemlerini ve radarlarını, gerektiği anda hızlı bir şekilde kullanabilmek için cepheye yaklaştırdı. İki adet Patriot fırlatma rampasını kaybettiler, bir insansız hava aracı (İHA) onları saptayarak, balistik füzelerin hedefi haline getirdi” diye konuştu.İngiliz uzman, Amerikan hava savunma sistemlerinin son derece nadir ve gerekli silah olduklarının, bu nedenle güdümlü mermiler gibi düşük maliyetli ve yaygın bir silahı avlamak için kullanılmasının riskli olduğunun altını çizdi.Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, özel askeri operasyonun devam ettiği bölgede evrensel planlama ve düzeltme modülleri ile donatılmış hava bombalarını yoğun bir şekilde kullanıyor. Rus ordusunun savaş jetleri, düşmanın uçaksavar füze sistemlerinden gelen ateşe maruz kalmadan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin müstahkem bölgelerine saldırma olanağına sahip.

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ingiliz, askeri uzman, justin bronk, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, patriot, rus hava-uzay kuvvetleri, operasyon