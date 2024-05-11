https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-6-koy-daha-ele-gecirildi-1083705546.html

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 6 köy daha ele geçirildi

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 6 köy daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinde beş ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir köyü daha Ukrayna... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T14:26+0300

2024-05-11T14:26+0300

2024-05-11T14:55+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri operasyon

harkov

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/19/1076726527_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_397254f720348ca9febca6cdc2f02dc3.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Askeri Grubu’na bağlı birliklerinin Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’ndeki Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pılnaya ve Streleçya köylerini ele geçirdiğini bildirdi.Harkov bölgesindeki çatışmalarda yaklaşık 170 askerin etkisiz hale getirildiği ve 34 askerin daha esir alındığı belirtildi. Ayrıca Çekya yapımı Vampire çoklu roketatar, Fransa yapımı Caesar topçu sisteminin yanı sıra çok sayıda silah ve askeri teçhizat vuruldu.Merkez Askeri Grubu, başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Keramik köyünü ele geçirdi. Ayrıca 10 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu son bir günde yaklaşık 390 asker ve beş zırhlı savaş aracını kaybetti.Batı Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak Ukrayna ordusunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşmanın zayiatı yaklaşık 300 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı oldu. Ayrıca iki mühimmat deposu vuruldu.Güney Askeri Grubu birimleri, cephe ilerisindeki konumunu iyileştirip düşmanın dört karşı saldırısını püskürttü. Yaklaşık 550 asker etkisiz hale getirilerek Almanya yapımı Leopard dahil dört tank imha edildi. Ayrıca üç mühimmat deposu havaya uçuruldu.Doğu Askeri Grubu birlikleri, daha avantajlı hatlara ulaşarak 160 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve iki zırhlı savaş aracını imha etti.Dinyeper Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun bir saldırısını püskürttü. Düşmanın zayiatı yaklaşık 50 asker ve çok sayıda Batı yapımı askeri teçhizat olarak gerçekleşti.Son 24 saatte Ukrayna’nın farklı bölgelerinde mühimmat depoları, insansız hava araçları (İHA) üretim atölyeleri ve bir Patriot hava savunma sistemi taburu yok edildi.Rus hava savunma güçleri 46 Ukrayna İHA’sı, bir adet ABD yapımı ATACMS füzesi, sekiz adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 43 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve Çekya yapımı Vampire çoklu roketatarı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/putin-donbass-cumhuriyetlerinin-sakinlerini-onuncu-kurulus-yildonumu-vesilesiyle-kutladi-1083703466.html

rusya

ukrayna

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, harkov, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), patriot, atacms füzeleri, himars roket sistemi