https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/esenyurtta-alisveris-yapan-cifte-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali--1083737272.html

Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T23:01+0300

2024-05-12T23:01+0300

2024-05-12T23:05+0300

esenyurt

silahlı saldırı

türkiye

çift

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083737115_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_22ef039cd3da9346d133401379ede532.jpg

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için girdi. Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/kayip-genc-kadinin-cesedi-topraga-gomulu-bulundu-4-supheli-gozaltina-alindi-1083733677.html

esenyurt

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esenyurt, silahlı saldırı, çift