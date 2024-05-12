https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/esenyurtta-alisveris-yapan-cifte-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali--1083737272.html
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T23:01+0300
2024-05-12T23:01+0300
2024-05-12T23:05+0300
esenyurt
silahlı saldırı
türkiye
çift
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083737115_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_22ef039cd3da9346d133401379ede532.jpg
Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için girdi. Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/kayip-genc-kadinin-cesedi-topraga-gomulu-bulundu-4-supheli-gozaltina-alindi-1083733677.html
esenyurt
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0c/1083737115_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0e589f34f3df071b87e01314c281d0b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
esenyurt, silahlı saldırı, çift
esenyurt, silahlı saldırı, çift
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
23:01 12.05.2024 (güncellendi: 23:05 12.05.2024)
Esenyurt'ta alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için girdi. Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.