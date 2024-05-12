https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/endonezyadaki-seller-nedeniyle-en-az-34-kisi-hayatini-kaybetti-1083732257.html

Endonezya'daki seller nedeniyle en az 34 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'daki seller nedeniyle en az 34 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesinde şiddetli yağışın neden olduğu selde en az 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T16:13+0300

2024-05-12T16:13+0300

2024-05-12T16:13+0300

dünya

endonezya

sel felaketi

can kaybı

yanardağ

yağış

şiddetli yağış

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Ülkenin Batı Sumatra bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selin yanı sıra bir yanardağdan soğuk lav akışı meydana gelmesi sonucu en az 34 kişinin öldüğü açıklanırken, Batı Sumatra Afet Ajansı Sözcüsü Ilham Wahab “16 kişi Agam’da ve 18 kişi de Tanah Datar’da olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 16 kişiyi arıyoruz” diye konuştu.lusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, BBC'ye yaptığı açıklamada, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurlarının etkisiyle kaydığını ve nehirlerin taştığını belirtti.Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına polis, asker, gönüllüler ve bölge halkının katıldığını açıklayan Wahab, kayıp ihbarlarının gelmeye devam ettiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Wahab, tahliye edilenlere ilişkin herhangi bir sayı açıklamadı.Batı Sumatra’da Mart ayında eskili olan toprak kayması ve selde en az 26 kişi hayatını kaybetmişti.Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı.İlk patlamadan bu yana yüzlerce kez patlayan yanardağda bölge sakinlerinin patlama merkezinden 4.5 kilometre yarıçapındaki bir alana girmeleri veya faaliyette bulunmaları yasaklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/1083382771.html

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endonezya, sel felaketi, can kaybı, yanardağ, yağış, şiddetli yağış