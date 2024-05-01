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Endonezya’da Ruang Yanardağı nedeniyle 12 bin kişi için tahliye kararı
Endonezya’da Ruang Yanardağı nedeniyle 12 bin kişi için tahliye kararı
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Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, endonezya, yanardağ, ruang yanardağı, tahliye
фото, fotoğraf, endonezya, yanardağ, ruang yanardağı, tahliye

Endonezya’da Ruang Yanardağı nedeniyle 12 bin kişi için tahliye kararı

23:38 01.05.2024 (güncellendi: 00:17 02.05.2024)
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Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.
© AP Photo

Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor. Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.

Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’nda yer alan Ruang Yanardağı&#x27;nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor. Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AP Photo

Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor. Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.

© AP Photo

Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi nedeniyle tahliyenin boyutu da arttı. Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı.

Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi nedeniyle tahliyenin boyutu da arttı. Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AP Photo

Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi nedeniyle tahliyenin boyutu da arttı. Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı.

© AP Photo / Hendra Ambalao

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana yanardağda en az üç adet şiddetli patlama yaşandığı belirtildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana yanardağda en az üç adet şiddetli patlama yaşandığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AP Photo / Hendra Ambalao

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana yanardağda en az üç adet şiddetli patlama yaşandığı belirtildi.

© AFP 2023 / RONNY ADOLOF BUOL

Bu patlamalara bağlı olarak oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe ve bin kilometrelik bir alana yayıldığı ifade edildi.

Bu patlamalara bağlı olarak oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe ve bin kilometrelik bir alana yayıldığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / RONNY ADOLOF BUOL

Bu patlamalara bağlı olarak oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe ve bin kilometrelik bir alana yayıldığı ifade edildi.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya’ya doğru ilerliyor.

Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya’ya doğru ilerliyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / KAAN ÇOLAK

Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya’ya doğru ilerliyor.

© İHA / KAAN ÇOLAK

Endonezya’da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı.

Endonezya’da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı&#x27;nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / KAAN ÇOLAK

Endonezya’da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı.

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