https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/cumhurbaskani-erdogandan-mete-gazoza-tebrik-1083734903.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T18:50+0300

2024-05-12T18:50+0300

2024-05-12T18:50+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

mete gazoz

tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mete-gazozdan-altin-madalya--1083733049.html

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recep tayyip erdoğan, mete gazoz, tebrik