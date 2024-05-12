https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/cumhurbaskani-erdogandan-mete-gazoza-tebrik-1083734903.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T18:50+0300
2024-05-12T18:50+0300
2024-05-12T18:50+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
mete gazoz
tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mete-gazozdan-altin-madalya--1083733049.html
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recep tayyip erdoğan, mete gazoz, tebrik
recep tayyip erdoğan, mete gazoz, tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz’u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu’nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.