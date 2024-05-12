Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun yöntemleri Hitler'i kıskandıracak seviyeye geldi

Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız

Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür

(Türkiye-Yunanistan) İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde (Türkiye-Yunanistan) İki ülkenin iki duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılan ilişkilerini rahatlatmak ve o önyargılarla bezeli duvarları yıkmak elimizde

(Türkiye-Yunanistan ilişkileri) Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız (Türkiye-Yunanistan ilişkileri) Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız

Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor