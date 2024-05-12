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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/bm-gazzede-guvenli-bolge-oldugu-iddiasi-yaniltici-1083727007.html
BM: Gazze’de güvenli bölge olduğu iddiası yanıltıcı
BM: Gazze’de güvenli bölge olduğu iddiası yanıltıcı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze’de... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T12:07+0300
2024-05-12T12:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
refah
refah sınır kapısı
birleşmiş milletler (bm)
gazze
gazze şeridi
soykırım
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Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in kara saldırısı başlattığı Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerine ilişkin paylaşım yaptı.İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Filistinlileri zorla yerinden etmesinin devam ettiğini aktaran Lazzarini, “Tekrar ve tekrar, göç devam ediyor” ifadelerini kullandı.Lazzarini, bu durumun Refah’taki insanları nereye olursa olsun kaçmaya zorladığını vurguladı.İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğu kişinin ortalama ayda bir kere olmak üzere defalarca yerinden olduğunun altını çizen Lazzarini, “Asla bulamadıkları güvenliği umutsuzca aradılar” ifadelerini kullandı.Lazzarini, bazılarının UNRWA’nın bombalanan barınaklarında kalmaktan başka çarelerinin olmadığına dikkati çekerek, “Güvenli bölge (olduğu) iddiası yanlış ve yanıltıcıdır. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil” ifadelerine yer verdi.UNRWA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirmişti.İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının 'alanının genişletilmesine' ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusyadan-israile-refah-cagrisi-uluslararasi-beseri-hukuka-harfiyen-uyun-1083612902.html
israil
refah
refah sınır kapısı
gazze
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, soykırım

BM: Gazze’de güvenli bölge olduğu iddiası yanıltıcı

12:07 12.05.2024
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı
İsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2024
© AA / Abed Rahim Khatib
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze’de halkı zorla yerinden etmeyi sürdürdüğünü, Gazze’de güvenli bölge olduğu iddiasının yanlış ve yanıltıcı olduğunu belirtti.
Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail’in kara saldırısı başlattığı Refah kentindeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmelerine ilişkin paylaşım yaptı.
İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Filistinlileri zorla yerinden etmesinin devam ettiğini aktaran Lazzarini, “Tekrar ve tekrar, göç devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Lazzarini, bu durumun Refah’taki insanları nereye olursa olsun kaçmaya zorladığını vurguladı.
İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana çoğu kişinin ortalama ayda bir kere olmak üzere defalarca yerinden olduğunun altını çizen Lazzarini, “Asla bulamadıkları güvenliği umutsuzca aradılar” ifadelerini kullandı.
Lazzarini, bazılarının UNRWA’nın bombalanan barınaklarında kalmaktan başka çarelerinin olmadığına dikkati çekerek, “Güvenli bölge (olduğu) iddiası yanlış ve yanıltıcıdır. Gazze’de hiçbir yer güvenli değil” ifadelerine yer verdi.
UNRWA, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden 300 bin Filistinlinin göçe zorlandığını tahmin ettiklerini bildirmişti.
İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.
İsrail Güvenlik Kabinesinin 10 Mayıs'ta, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının 'alanının genişletilmesine' ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.
İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.
Refah kentinin doğusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya'dan İsrail'e 'Refah' çağrısı: 'Uluslararası beşeri hukuka harfiyen uyun'
8 Mayıs, 16:11
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