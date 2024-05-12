https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/bir-bira-grubuna-daha-zam-geldi--1083731510.html

Bir bira grubuna daha zam geldi

Bir bira grubuna daha zam geldi

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dünar, sosyal medya hesabından Efes Pilsen bira grubuna zam geldiğini duyurdu. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T15:29+0300

2024-05-12T15:29+0300

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türkiye

bira

efes pilsen

anadolu grubu

anadolu grubu holding

zam

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Anadolu Grubu biralarına zam geleceğini duyurdu.Dündar'ın açıklamasına göre biralara yapılan zam 4 ila 9 lira arasında değişiklik gösteriyor.Erol Dündar Anadolu Grubu'na ait bazı bira markalarına gelen zammın yarın itibarıyla (13 Mayıs 2024) geçerli olacağını açıkladı.Dündar, X mesajında 'biraya 15-20 lira zam gelecek' yolundaki haberleri manipülasyon olarak nitelendirdi.Erol Dündar, bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi çağrısı yaparken, "Sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" ifadesini kullandı.

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bira, efes pilsen, anadolu grubu, anadolu grubu holding, zam