https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/bir-bira-grubuna-daha-zam-geldi--1083731510.html
Bir bira grubuna daha zam geldi
Bir bira grubuna daha zam geldi
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dünar, sosyal medya hesabından Efes Pilsen bira grubuna zam geldiğini duyurdu. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T15:29+0300
2024-05-12T15:29+0300
2024-05-12T15:30+0300
türkiye
bira
efes pilsen
anadolu grubu
anadolu grubu holding
zam
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Anadolu Grubu biralarına zam geleceğini duyurdu.Dündar'ın açıklamasına göre biralara yapılan zam 4 ila 9 lira arasında değişiklik gösteriyor.Erol Dündar Anadolu Grubu'na ait bazı bira markalarına gelen zammın yarın itibarıyla (13 Mayıs 2024) geçerli olacağını açıkladı.Dündar, X mesajında 'biraya 15-20 lira zam gelecek' yolundaki haberleri manipülasyon olarak nitelendirdi.Erol Dündar, bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi çağrısı yaparken, "Sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/mecliste-fahis-fiyat-ve-stokculuga-yeni-ceza-yolda-milyonlarca-lira-ceza-kesilebilecek--1083731323.html
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bira, efes pilsen, anadolu grubu, anadolu grubu holding, zam
bira, efes pilsen, anadolu grubu, anadolu grubu holding, zam
Bir bira grubuna daha zam geldi
15:29 12.05.2024 (güncellendi: 15:30 12.05.2024)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dünar, sosyal medya hesabından Efes Pilsen bira grubuna zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Anadolu Grubu biralarına zam geleceğini duyurdu.
Dündar'ın açıklamasına göre biralara yapılan zam 4 ila 9 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Erol Dündar Anadolu Grubu'na ait bazı bira markalarına gelen zammın yarın itibarıyla (13 Mayıs 2024) geçerli olacağını açıkladı.
Dündar, X mesajında 'biraya 15-20 lira zam gelecek' yolundaki haberleri manipülasyon olarak nitelendirdi.
Erol Dündar, bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi çağrısı yaparken, "Sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar" ifadesini kullandı.