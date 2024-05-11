https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/turkiyeden-afganistandaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1083721274.html
Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T22:44+0300
2024-05-11T22:44+0300
2024-05-11T22:44+0300
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dışişleri bakanlığı
afganistan
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.Yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştıAfganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/300den-fazla-kisi-olmustu-afganistan-ankara-buyukelciliginden-dunyaya-yardim-cagrisi-1083718698.html
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dışişleri bakanlığı, afganistan, sel, sel felaketi, taziye
dışişleri bakanlığı, afganistan, sel, sel felaketi, taziye
Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.
Yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı
Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.
Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.
Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.