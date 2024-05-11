https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/tbmm-baskani-siyonist-baskiyla-isten-atilan-akademisyenlere-turkiye-universitelerininkapilariacik-1083704947.html

TBMM Başkanı: Siyonist baskıyla işten atılan akademisyenlere Türkiye üniversitelerinin kapıları açık

TBMM Başkanı: Siyonist baskıyla işten atılan akademisyenlere Türkiye üniversitelerinin kapıları açık

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba ziyaretlerinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T14:21+0300

2024-05-11T14:21+0300

2024-05-11T14:21+0300

siyonist

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israil-filistin sorunu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika ve Küba ziyaretlerinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Batılı ülkelerin üniversitelerinde başlayan İsrail karşıtı eylemler ve hükümet eleştirilerine değinen Kurtulmuş, Filistin'e destek verdiği için okuldan uzaklaştırılan üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle ilgili konunun daha güçlü bir şekilde gündeme gelmesi için neler yapılacağının sorulması üzerine şunları aktardı:'Atatürk döneminde de Nazilerin zulmünden kaçan Yahudi bilim adamları Türkiye'ye gelmişti'Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafında zor durumda kalan öğretim üyelerine hep kucak açmış bir ülke olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Atatürk zamanında, Almanya'da Nazilerin zulmünden kaçan Yahudi bilim adamları Türkiye'ye gelmiştir ve Türkiye'de bilimsel hayatın gelişmesine önemli katkıları olmuştur. Dünyanın dört bir tarafında şu anda siyonizmin baskılarıyla işini bırakmak zorunda kalan öğretim üyelerinin, akademisyenlerin tamamına çağrıda bulunuyoruz. Dünya üniversitelerinde siyonist baskılar yüzünden işinden atılan insanlara Türkiye üniversitelerinin kapıları açıktır" diye konuştu.

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