Kirası çok düşük olanlar dikkat: 'Tahliyeye itiraz hakkı yok'

"İhtiyaç sebebiyle açılan tahliye davalarında tahliyeye karar verilebilmesi için ev sahibinin ev ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun ispatlanması gerekmektedir. Buna ilişkin ispat yükü, tahliye davasını açmış olan kiraya veren ev sahibindedir. Konut ihtiyacının varlığı mümkün olan her türlü hukuki delil ile ispat edilebilir nitelikte olup Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan yargılama neticesinde dava dilekçesi davalı kiracıya usulüne uygun olarak gönderildi ise ve süresi içerisinde cevap dilekçesi de sunuldu ise yargılamanın duruşmalı olarak yapılması için Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından duruşma günü tayin edilmektedir. Ön inceleme duruşmasında tarafların hazır bulunması, talep edilecek bilgi, belge ve evrakların eksik olmaması halinde tahkikat aşamasına geçilmektedir. Davacı mülk sahibinin zorunlu konut ihtiyacının ispatlanabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesi huzurunda tanık dinletmesi oldukça önemlidir. Sulh Hukuk Mahkemesi hâkimi davacı ev sahibi tarafın dinlemiş olduğu tanığın gerçek ve samimi beyanlarını da göz önünde bulundurarak taraflara tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere talep edilmesi halinde süre vermektedir. Ancak işbu dava dosyası kapsamında davacı ev sahibinin tanığına ilişkin beyanlarını duruşma esnasında alınması ile tahkikat aşamasının sonuna gelinmesine karar verilmiştir."