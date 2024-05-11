https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/sebnem-paker-kimdir-simdi-ne-yapiyor-1083706613.html

Şebnem Paker kimdir, şimdi ne yapıyor?

Şebnem Paker kimdir, şimdi ne yapıyor?

Sputnik Türkiye

Eurovision'da 1997 yılında Türkiye'ye 'Dinle' şarkısıyla üçüncülüğü getiren Şebnem Paker yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Paker ile ilgili en çok merak... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T15:01+0300

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yaşam

şebnem paker

müzik

eurovision şarkı yarışması

eurovision

şarkı

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Türkiye ve dünyanın gündemine yenide gelen Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Şebnem Paker oldu. 23 yıl önce Grup Etnik'le birlikte Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Şebnem Paker'in sesiyle birlikte sahne performansı da çok konuşulmuştu. Levent Coker bestesi olan Dinle şarkısıyla üçüncülüğü elde eden Şebnem Paker yarışmanın ardından uzun yıllar göz önünde bulunmadı.'Şebnem Paker şimdi ne yapıyor?'Bir çok kişinin yarışmada etkilendiği performans sonrası 'Şebnem Paker nerede, ne yapıyor?' gibi sorular sıkça soruldu. Müzik kariyerine farklı bir yönde devam eden Şebnem Paker günümüzde müzik öğretmenliği yapıyor. Muğla'da yaşayan Eurovision temsilcisi Milas'ta Kırcağız Ortaokulu'nun müzik öğretmeni. 'Yarışmaya hiç kimsenin tanımadığı bir kız gitti'Dört yıl önce verdiği bir röportajda yarışmaya katıldığı dönemi anlatan Şebnem Paker, "Yarışma bizler için çok önemliydi, uzun yıllar hayal kırıklığına uğradık. Sonra hiç kimsenin tanımadığı bir kız gitti, üçüncü olduk" demişti. Milli duygularla başarı duygusunun birleştiğini söyleyen Paker, "Benden öte 'kimisi adımı hatırlamaz' Dinle hatırlanır" ifadesini kullanmıştı.

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