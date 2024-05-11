https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rusyanin-washington-buyukelcisi-antonov-abdnin-kieve-verecegi-yeni-yardim-paketini-degerlendirdi-1083692746.html

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov ABD'nin Kiev'e vereceği yeni yardım paketini değerlendirdi

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov ABD'nin Kiev'e vereceği yeni yardım paketini değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi tahsis etmesinin Rusya'nın sağladığı başarıya tepki olduğunu vurguladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T01:17+0300

2024-05-11T01:17+0300

2024-05-11T01:17+0300

ukrayna krizi

anatoliy antonov

rusya savunma bakanlığı

rusya

abd

ukrayna

ukrayna ordusu

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077227154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45576afc24309e620da9477815a3786d.jpg

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yeni yardımın Rus birliklerinin sağladığı başarının kabul edildiği anlamına geldiğini söyledi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Antonov açıklamasında, Kiev'deki suçlulara bir 'yardım' zamanının Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 79. yıldönümünün kutlandığı günlerde özellikle seçildiğini belirterek, "Ancak Washington ve onun gibi düşünenlerin tarihi çarpıtma ve insanlığa geçmişin derslerini unutturma girişimleri kabul görmeyecektir. İflas etmiş bir rejime yapılan silah yardımları askeri operasyonumuzun sonucunu etkileyemeyecektir. Zafer bizim olacaktır!" dedi.ABD, Kiev için 400 milyon dolarlık yeni bir silah paketi açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/bati-basini-abd-kieve-400-milyon-dolarlik-yeni-bir-yardim-paketi-aciklayacak-1083686036.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anatoliy antonov, rusya savunma bakanlığı, rusya, abd, ukrayna, ukrayna ordusu