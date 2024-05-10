https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/bati-basini-abd-kieve-400-milyon-dolarlik-yeni-bir-yardim-paketi-aciklayacak-1083686036.html
Batı basını: ABD, Kiev'e 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak
Batı basını: ABD, Kiev'e 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak
Sputnik Türkiye
Politico, ABD'nin Kiev'e 400 milyon dolar tutarında yeni bir yardım paketi açıklayacağını aktardı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-10T18:04+0300
2024-05-10T18:04+0300
2024-05-10T18:04+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
kiev
askeri yardım
patriot
javelin
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politico
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Politico'nun isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere ve ilgili belgeye dayandırarak verdiği habere göre, Washington Cuma günü Kiev'e Patriot sistemleri ve Bradley piyade savaş araçları için füzeleri de içeren 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak.Haberde, “ABD, Cuma günü Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi açıklayacak” ifadelerine yer verildi.Habere göre pakette, Patriot ve Stinger füzeleri, Bradley piyade savaş araçları, MRAP zırhlı personel taşıyıcıları ve Javelin tanksavar sistemleri yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/macron-kieve-yapilan-yardimlarda-sinir-koymamaya-cagirdi-1083499116.html
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abd, ukrayna, kiev, askeri yardım, patriot, javelin, bradley, politico
abd, ukrayna, kiev, askeri yardım, patriot, javelin, bradley, politico
Batı basını: ABD, Kiev'e 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak
Politico, ABD'nin Kiev'e 400 milyon dolar tutarında yeni bir yardım paketi açıklayacağını aktardı.
Politico'nun isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere ve ilgili belgeye dayandırarak verdiği habere göre, Washington Cuma günü Kiev'e Patriot sistemleri ve Bradley piyade savaş araçları için füzeleri de içeren 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak.
Haberde, “ABD, Cuma günü Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi açıklayacak” ifadelerine yer verildi.
Habere göre pakette, Patriot ve Stinger füzeleri, Bradley piyade savaş araçları, MRAP zırhlı personel taşıyıcıları ve Javelin tanksavar sistemleri yer alacak.