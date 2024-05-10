https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/bati-basini-abd-kieve-400-milyon-dolarlik-yeni-bir-yardim-paketi-aciklayacak-1083686036.html

Batı basını: ABD, Kiev'e 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak

Batı basını: ABD, Kiev'e 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak

Sputnik Türkiye

Politico, ABD'nin Kiev'e 400 milyon dolar tutarında yeni bir yardım paketi açıklayacağını aktardı. 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T18:04+0300

2024-05-10T18:04+0300

2024-05-10T18:04+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

kiev

askeri yardım

patriot

javelin

bradley

politico

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058027245_0:115:2808:1695_1920x0_80_0_0_d83bc2cc82255bb846c1d4afaa043d0d.jpg

Politico'nun isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere ve ilgili belgeye dayandırarak verdiği habere göre, Washington Cuma günü Kiev'e Patriot sistemleri ve Bradley piyade savaş araçları için füzeleri de içeren 400 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi açıklayacak.Haberde, “ABD, Cuma günü Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi açıklayacak” ifadelerine yer verildi.Habere göre pakette, Patriot ve Stinger füzeleri, Bradley piyade savaş araçları, MRAP zırhlı personel taşıyıcıları ve Javelin tanksavar sistemleri yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/macron-kieve-yapilan-yardimlarda-sinir-koymamaya-cagirdi-1083499116.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, kiev, askeri yardım, patriot, javelin, bradley, politico