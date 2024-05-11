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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban kesiminde kurallara uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban kesiminde kurallara uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?
Sputnik Türkiye
2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kurban kesiminde kurallara uymayanlara verilecek para cezası... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T14:12+0300
2024-05-11T14:12+0300
türkiye
kurban bayramı
kurbanlık
ceza
kurban kesim bedeli
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/06/1058385149_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ee643c9e3b7b9b609d8a8226e59478e9.jpg
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.Komisyon, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak.Kurban satış ve kesim yerlerini birbirine yakın yerlerde planlayacak komisyon, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel riskleri dikkate alacak.Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirler alınacak.Kurban satış yerlerinde olması gerekene özellikler neler?Kurban satış yerleri etrafı brandayla çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.Komisyon tarafından kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek.Kesim yerlerinde, 'Kasaplık Belgesi' veya 'Kurban Kesim Elemanı' kurslarından alınmış 'Kurs Bitirme Belgesi' ve 'Hijyen Eğitimi Belgesi' olanlar görevlendirilecek.İstanbul'da 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazırlanacakKesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak.Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak.Kurban satış ve kesim yerlerinde solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle komisyonlar, il umumi hıfzıssıhha kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alacak.Solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek güncel önlemlere uyulacak.Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılacak.Kurban olması dinen sakıncalı hayvanlar satış yerlerine getirilemeyecek. Koyun, keçi, sığır, manda ve devenin dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemeyecek. Kurbanlık hayvanın yaşı konusunda kameri yıl esas alınacak. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekecek. Ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilerle aynı olursa 6 ayını tamamladıktan sonra kurban edilebilecek.Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Cebimde" isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.Kurallara uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira idari para cezası uygulanacak.Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira idari para cezası verilecek.Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 2 bin 405 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki hayvanların kesimine ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 10 bin 101 lira idari para cezası uygulanacak.Hayvanlara kötü muameleye ceza Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 7 bin 216 lira idari para cezası kesilecek.
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kurbanlık fiyatları, kurbanlık fiyatları 2024, kurban bayramı 2024, kurban satışı ne zaman başlayacak, kurban kesiminde cezalar, kurban kesimi para cezası
kurbanlık fiyatları, kurbanlık fiyatları 2024, kurban bayramı 2024, kurban satışı ne zaman başlayacak, kurban kesiminde cezalar, kurban kesimi para cezası

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban kesiminde kurallara uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?

14:12 11.05.2024
© AAKoyun, kurban
Koyun, kurban - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
© AA
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2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kurban kesiminde kurallara uymayanlara verilecek para cezası belli oldu. Ayrıca satış yerlerine belirlenen tarihlerden önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında müftülük, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.
Komisyon, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak.
Kurban satış ve kesim yerlerini birbirine yakın yerlerde planlayacak komisyon, planlama yapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çevresel riskleri dikkate alacak.
Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirler alınacak.

Kurban satış yerlerinde olması gerekene özellikler neler?

Kurban satış yerleri etrafı brandayla çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.
Komisyon tarafından kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek, insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek.
Kesim yerlerinde, 'Kasaplık Belgesi' veya 'Kurban Kesim Elemanı' kurslarından alınmış 'Kurs Bitirme Belgesi' ve 'Hijyen Eğitimi Belgesi' olanlar görevlendirilecek.

İstanbul'da 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazırlanacak

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, solunum yolu enfeksiyonları bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için tedbirler alınacak.
Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.
Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere ceza uygulanacak.
Kurban satış ve kesim yerlerinde solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle komisyonlar, il umumi hıfzıssıhha kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alacak.
Solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek güncel önlemlere uyulacak.
Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılacak.
Kurban olması dinen sakıncalı hayvanlar satış yerlerine getirilemeyecek. Koyun, keçi, sığır, manda ve devenin dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemeyecek. Kurbanlık hayvanın yaşı konusunda kameri yıl esas alınacak. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekecek. Ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındakilerle aynı olursa 6 ayını tamamladıktan sonra kurban edilebilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Cebimde" isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.

Kurallara uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.
Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde karar, yönetmelik, tebliğ, kurul, komisyon kararları, ilgili kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılacak.
Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlerden park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ve kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira idari para cezası uygulanacak.
Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 11 bin 540 lira idari para cezası verilecek.
Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 2 bin 405 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki hayvanların kesimine ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 10 bin 101 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanlara kötü muameleye ceza

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 7 bin 216 lira idari para cezası kesilecek.
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