https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/putin-hukumet-yapisina-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1083710206.html
Putin hükümet yapısına ilişkin kararnameyi imzaladı
Putin hükümet yapısına ilişkin kararnameyi imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, ‘Federal yürütme organlarının yapısına ilişkin’ kararnameyi imzaladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T17:33+0300
2024-05-11T17:33+0300
2024-05-11T18:40+0300
dünya
rusya
vladimir putin
hükümet
başbakan
kararname
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümetin yapısına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.Açıklamada, “Devlet Başkanı ‘Federal yürütme organlarının yapısına ilişkin’ kararnameyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, başbakanın, biri birinci olmak üzere toplam 10 yardımcısı olacak. Kabine eskiden olduğu gibi 21 bakandan oluşacak.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mihail Mişustin’in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onaylamış, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kalmıştı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-devlet-dumasi-putin-tarafindan-basbakanliga-aday-gosterilen-misustini-onayladi-1083681695.html
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rusya, vladimir putin, hükümet, başbakan, kararname
rusya, vladimir putin, hükümet, başbakan, kararname
Putin hükümet yapısına ilişkin kararnameyi imzaladı
17:33 11.05.2024 (güncellendi: 18:40 11.05.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, ‘Federal yürütme organlarının yapısına ilişkin’ kararnameyi imzaladı.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümetin yapısına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, “Devlet Başkanı ‘Federal yürütme organlarının yapısına ilişkin’ kararnameyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, başbakanın, biri birinci olmak üzere toplam 10 yardımcısı olacak. Kabine eskiden olduğu gibi 21 bakandan oluşacak.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mihail Mişustin’in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onaylamış, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kalmıştı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmamıştı.