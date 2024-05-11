https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/putin-hukumet-yapisina-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1083710206.html

Putin hükümet yapısına ilişkin kararnameyi imzaladı

Putin hükümet yapısına ilişkin kararnameyi imzaladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ‘Federal yürütme organlarının yapısına ilişkin’ kararnameyi imzaladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T17:33+0300

2024-05-11T17:33+0300

2024-05-11T18:40+0300

dünya

rusya

vladimir putin

hükümet

başbakan

kararname

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/09/1083652070_0:13:786:455_1920x0_80_0_0_55792d8cbd4c708b7daeb67ecd50e637.png

Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümetin yapısına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.Açıklamada, “Devlet Başkanı ‘Federal yürütme organlarının yapısına ilişkin’ kararnameyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, başbakanın, biri birinci olmak üzere toplam 10 yardımcısı olacak. Kabine eskiden olduğu gibi 21 bakandan oluşacak.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başbakanlığa aday gösterilen Mihail Mişustin’in yeniden göreve getirilmesini öngören kararname taslağını yapılan oylama sonucunda onaylamış, 357 vekil tasarıya 'evet' oyu verirken 57 vekil çekimser kalmıştı. Tasarıya 'hayır' oyu veren vekil çıkmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/rusya-devlet-dumasi-putin-tarafindan-basbakanliga-aday-gosterilen-misustini-onayladi-1083681695.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, hükümet, başbakan, kararname