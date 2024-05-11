https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/psikiyatri-uzmanindan-uyusturucu-recetesi-sinir-kapisinda-gozaltina-alindi-1083702808.html

Psikiyatri uzmanından 'uyuşturucu reçetesi': Sınır kapısında gözaltına alındı

Psikiyatri uzmanından 'uyuşturucu reçetesi': Sınır kapısında gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Konya'da düzenlenen operasyonda bir Psikiyatri uzmanı doktorun isteyen kişilere 3 ila 5 bin lira arasında bir ücret karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T12:57+0300

2024-05-11T12:57+0300

2024-05-11T12:57+0300

türkiye

uyuşturucu

reçete

psikiyatri

uzman

gözaltı

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selçuklu ilçesinde Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman’a ait özel klinikte, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan ilaç reçetesi düzenlendiği ardından da söz konusu reçeteden temin edilen ilaçların ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Usulsüz ve para karşılığında reçete düzenlemek suretiyle uyuşturucu madde ticaretine yönelik sürdürülen çalışmalarda Konya başta olmak üzere Karaman, Antalya ve Ankara illerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman’ın da bulunduğu toplam 51 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 51 şüpheli şahıstan 36’sı ise sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürecinde ise Konya Valiliği tarafından Karaduman'ın özel kliniğinin kapatıldığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman'ın kendisine başvuran kişilere usulsüz olarak uyuşturucu özelliği olan ilaç yazabilmek için banka hesabına 3 ila 5 bin lira para istediği, gönderilen para sonrası reçeteyi düzenlediği ortaya çıktı. Türkiye'ye dönmek isterken gözaltına alındıKaraduman'ın 2023 temmuz ayında Kuzey Kıbrıs'a gittiği burada bir süre kaldıktan sonra Gürcistan'a geçtiği belirlendi. 1 Eylül 2023 tarihinde kendisine ait özel muayenehanesinin mühürlendiğini öğrenen Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman'ın, hesabına para gönderen kişilere, E-imza ve E-reçete uygulaması üzerinden bir süre daha uyuşturucu ilaç reçetesi düzenlediği öğrenildi. Gürcistan'da yaklaşık 9 ay kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmek isteyen Psikiyatri Uzmanı Doktor Ferit Karaduman, hakkında açılan soruşturmada dolayısıyla Sarp Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Ferit Karaduman'ın, kaç kişiye para karşılığı usulsüz reçete düzenlediği ise polis ekiplerince araştırılıyor.

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