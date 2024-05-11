https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/macron-avrupa-rusyayi-cok-ileri-giderse-durdurmaya-hazirlikli-olmali-1083708094.html
Macron: Avrupa, Rusya’yı çok ileri giderse durdurmaya hazırlıklı olmalı
Macron: Avrupa, Rusya’yı çok ileri giderse durdurmaya hazırlıklı olmalı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmada çok ileri gitmesi durumunda Avrupalıların onu durdurmaya hazırlıklı olması gerektiğini... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T15:53+0300
2024-05-11T15:53+0300
2024-05-11T16:03+0300
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ukrayna krizi
emmanuel macron
avrupa
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Sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Fransa lideri Macron, “Eğer Ruslar çok ileri giderlerse tüm Avrupalılar onları durdurmak için harekete geçmeye hazırlıklı olmalı” ifadesini kullandı.Ülkesinin savaşa girmek zorunda kalmayacağını tüm gücüyle umduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın “savaş ülkesi değil, barış ülkesi” olduğunu iddia etti. Ama eğer Avrupa barış istiyorsa onu savunmak zorunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Macron, geçtiğimiz günlerde The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-6-koy-daha-ele-gecirildi-1083705546.html
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ukrayna krizi, emmanuel macron, avrupa, rusya, fransa, ukrayna, dmitriy peskov
Macron: Avrupa, Rusya’yı çok ileri giderse durdurmaya hazırlıklı olmalı
15:53 11.05.2024 (güncellendi: 16:03 11.05.2024)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmada çok ileri gitmesi durumunda Avrupalıların onu durdurmaya hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.
Sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Fransa lideri Macron, “Eğer Ruslar çok ileri giderlerse tüm Avrupalılar onları durdurmak için harekete geçmeye hazırlıklı olmalı” ifadesini kullandı.
Ülkesinin savaşa girmek zorunda kalmayacağını tüm gücüyle umduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın “savaş ülkesi değil, barış ülkesi” olduğunu iddia etti. Ama eğer Avrupa barış istiyorsa onu savunmak zorunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu yüzden kendimizi silahlandırmalıyız ve bu yüzden düşmanlarımıza karşı caydırıcı ve ikna edici olmalıyız. Onlara, ‘Eğer çok ileri gider, çıkarlarımı ve güvenliğimi tehdit ederseniz müdahale edebiliriz’ demeliyiz.
Macron, geçtiğimiz günlerde The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.