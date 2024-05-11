https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/macron-avrupa-rusyayi-cok-ileri-giderse-durdurmaya-hazirlikli-olmali-1083708094.html

Macron: Avrupa, Rusya’yı çok ileri giderse durdurmaya hazırlıklı olmalı

Macron: Avrupa, Rusya’yı çok ileri giderse durdurmaya hazırlıklı olmalı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmada çok ileri gitmesi durumunda Avrupalıların onu durdurmaya hazırlıklı olması gerektiğini... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T15:53+0300

2024-05-11T15:53+0300

2024-05-11T16:03+0300

dünya

ukrayna krizi

emmanuel macron

avrupa

rusya

fransa

ukrayna

dmitriy peskov

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Sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Fransa lideri Macron, “Eğer Ruslar çok ileri giderlerse tüm Avrupalılar onları durdurmak için harekete geçmeye hazırlıklı olmalı” ifadesini kullandı.Ülkesinin savaşa girmek zorunda kalmayacağını tüm gücüyle umduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın “savaş ülkesi değil, barış ülkesi” olduğunu iddia etti. Ama eğer Avrupa barış istiyorsa onu savunmak zorunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:Macron, geçtiğimiz günlerde The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev rejimine destek veren ülkelerin büyük kısmının, Ukrayna’ya asker göndermenin taşıdığı potansiyel tehlikenin farkında olduğunu ve bunun kesinlikle bu ülkelerin çıkarına olmadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-6-koy-daha-ele-gecirildi-1083705546.html

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ukrayna krizi, emmanuel macron, avrupa, rusya, fransa, ukrayna, dmitriy peskov