https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/oyuncu-gal-gadot-eurovisiondaki-israil-temsilcisine-sans-diledi-birak-nefret-edenler-etsin-1083720759.html

Oyuncu Gal Gadot, Eurovision’daki İsrail temsilcisine şans diledi: 'Bırak nefret edenler etsin’

Oyuncu Gal Gadot, Eurovision’daki İsrail temsilcisine şans diledi: 'Bırak nefret edenler etsin’

Sputnik Türkiye

Ünlü Hollywood yıldızı Gal Gadot İsrail'in Eurovision'daki temsilcisi Eden Golan ile telefon görüşmesi yaparak ona şans diledi. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

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gal gadot

israil

eurovision

şans

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oyuncu

eden golan

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Hollywood yıldızı Gal Gadot, İsrail'in Eurovision temsilcisi Eden Golan'ı arayarak büyük final öncesinde şans diledi. Gadot telefon görüşmesinde 'tüm bu nefret karşısında güçlü durduğu için' Golan'ı tebrik ettiğini dile getirdi.Gadot, Golan'la yaptığı görüntülü görüşmede "Seni arayıp bu yaşta dimdik ve güçlü durmanın ve hiçbir şeyin seni etkilemesine izin vermemenin inanılmaz olduğunu söylemek istedim. Sahip olduğun güç inanılmaz. Kendinle gurur duymalısın. Bırak nefret edenler nefret etsin. Onlarla savaşmanın en iyi yolu sevgidir" dedi.Gal Gadot ayrıca 108 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında bir hikaye paylaşımı yaparak Golan'a 'iyi şans' dileğinde bulundu.

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gal gadot, israil, eurovision, şans, hollywood, oyuncu, eden golan