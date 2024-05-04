https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/turkiye-futbol-federasyonundan-arda-guler-icin-tebrik-mesaji-1083486800.html
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Güler için tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Güler için tebrik mesajı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bitime 4 hafta kala Real Madrid formasıyla şampiyonluk yaşayan Arda Güler için tebrik... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T23:24+0300
2024-05-04T23:24+0300
2024-05-04T23:24+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
arda güler
real madrid
tebrik
tebrik mesajı
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TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in Cadiz'i sahasında 3-0 mağlup etmesinin ardından Barcelona'nın Girona'ya deplasmanda 4-2 kaybetmesiyle Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği ifade edildi.Real Madrid'in 36. lig şampiyonluğuna ulaştığının belirtildiği mesajda "Milli oyuncumuz kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" cümleleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/real-madrid-36-sampiyonlugunu-ilan-etti-1083486102.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, real madrid, tebrik, tebrik mesajı
türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler, real madrid, tebrik, tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Güler için tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bitime 4 hafta kala Real Madrid formasıyla şampiyonluk yaşayan Arda Güler için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in Cadiz'i sahasında 3-0 mağlup etmesinin ardından Barcelona'nın Girona'ya deplasmanda 4-2 kaybetmesiyle Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği ifade edildi.
Real Madrid'in 36. lig şampiyonluğuna ulaştığının belirtildiği mesajda "Milli oyuncumuz kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" cümleleri kaydedildi.