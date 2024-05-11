https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kuveytte-parlamento-feshedildi-anayasanin-bazi-maddelerini-askiya-alindi-zor-gunler-geciriyor-1083696843.html
Kuveyt'te parlamento feshedildi, anayasanın bazı maddelerini askıya alındı: 'Zor günler geçiriyor'
Kuveyt'te parlamento feshedildi, anayasanın bazı maddelerini askıya alındı: 'Zor günler geçiriyor'
Sputnik Türkiye
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, ülkenin siyasi arenasında önemli bir adım atarak parlamentoyu feshettiğini ve anayasanın belirli... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T10:36+0300
2024-05-11T10:36+0300
2024-05-11T10:37+0300
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kuveyt emiri şeyh sabah el-ahmed el-cabir el-sabah
parlamento
anayasa
fesih
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Devlet televizyonunda yapılan açıklamada, Emir es-Sabah'ın parlamentoyu feshetme kararıyla ilgili resmi duyuru yapıldı.Kuveyt anayasasına ilişkin alınan kararlar da Emir es-Sabah tarafından duyuruldu. Anayasadaki belirli maddelerin, demokratik sürecin tam kapsamlı bir değerlendirmesine tabi tutulmak üzere, en fazla 4 yıl boyunca askıya alınacağı açıklandı.'Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor'Devlet televizyonunda açıklama yapan es-Sabah, parlamentoyu da feshettiğini açıkladı. Es-Sabah, “Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor” dedi.Devlet televizyonu, Ulusal Meclis’in yetkilerinin Emir ve ülkenin kabinesi tarafından üstlenileceğini aktardı.
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politika, kuveyt, kuveyt emiri şeyh sabah el-ahmed el-cabir el-sabah, parlamento, anayasa, fesih, fes
Kuveyt'te parlamento feshedildi, anayasanın bazı maddelerini askıya alındı: 'Zor günler geçiriyor'
10:36 11.05.2024 (güncellendi: 10:37 11.05.2024)
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, ülkenin siyasi arenasında önemli bir adım atarak parlamentoyu feshettiğini ve anayasanın belirli maddelerini askıya aldığını duyurdu. Bu adım, ülkede siyasi dengelerde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.
Devlet televizyonunda yapılan açıklamada, Emir es-Sabah'ın parlamentoyu feshetme kararıyla ilgili resmi duyuru yapıldı.
Kuveyt anayasasına ilişkin alınan kararlar da Emir es-Sabah tarafından duyuruldu. Anayasadaki belirli maddelerin, demokratik sürecin tam kapsamlı bir değerlendirmesine tabi tutulmak üzere, en fazla 4 yıl boyunca askıya alınacağı açıklandı.
'Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor'
Devlet televizyonunda açıklama yapan es-Sabah, parlamentoyu da feshettiğini açıkladı. Es-Sabah, “Kuveyt son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bu da ülkeyi kurtarmak ve yüksek menfaatlerini güvence altına almak için zor bir karar alma konusunda tereddüt ya da gecikmeye yer bırakmıyor” dedi.
Devlet televizyonu, Ulusal Meclis’in yetkilerinin Emir ve ülkenin kabinesi tarafından üstlenileceğini aktardı.