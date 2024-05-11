https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fransadan-israile-refaha-saldiriyi-derhal-durdur-cagrisi-1083694783.html

Fransa’dan İsrail’e ‘Refah’a saldırıyı derhal durdur’ çağrısı

Fransa’dan İsrail’e ‘Refah’a saldırıyı derhal durdur’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah’a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzücü olduğunu belirterek saldırıya derhal son verme ve rehinelerin... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T09:47+0300

2024-05-11T09:47+0300

2024-05-11T09:46+0300

israil- filistin çatışması

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

israil

filistin

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

israil-filistin

israil ordusu (idf)

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X’teki hesaptan yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde “artık birkaç kez yerinden edilen siviller için felaket bir duruma yol açma riskini taşıyan” operasyon başlatmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.Gazze Şeridi’nde siviller için “güvenli bir yer kalmadığı” kaydedilen açıklamada, “İsrail yönetimini derhal askeri operasyonu durdurmaya ve rehinelerin bir an önce serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için tek yol olan müzakerelere dönmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah sınır kapısını açma çağrısında bulunan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin 7 Mayıs günü Ürdün’ün insani yardım konvoyuna gerçekleştirdiği saldırıyı ve Hamas’ın Kerem-Şalom kontrol noktasına düzenlediği saldırıyı kararlı bir şekilde kınadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-israili-uluslararasi-yukumlulukleri-ihlal-etmekle-sucladi-1083692464.html

fransa

israil

filistin

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

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