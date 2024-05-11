https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/fransadan-israile-refaha-saldiriyi-derhal-durdur-cagrisi-1083694783.html
Fransa’dan İsrail’e ‘Refah’a saldırıyı derhal durdur’ çağrısı
Fransa’dan İsrail’e ‘Refah’a saldırıyı derhal durdur’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah’a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzücü olduğunu belirterek saldırıya derhal son verme ve rehinelerin... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T09:47+0300
2024-05-11T09:47+0300
2024-05-11T09:46+0300
israil- filistin çatışması
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fransa dışişleri bakanlığı
israil
filistin
gazze şeridi
refah
refah sınır kapısı
israil-filistin
israil ordusu (idf)
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X’teki hesaptan yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde “artık birkaç kez yerinden edilen siviller için felaket bir duruma yol açma riskini taşıyan” operasyon başlatmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.Gazze Şeridi’nde siviller için “güvenli bir yer kalmadığı” kaydedilen açıklamada, “İsrail yönetimini derhal askeri operasyonu durdurmaya ve rehinelerin bir an önce serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için tek yol olan müzakerelere dönmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah sınır kapısını açma çağrısında bulunan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin 7 Mayıs günü Ürdün’ün insani yardım konvoyuna gerçekleştirdiği saldırıyı ve Hamas’ın Kerem-Şalom kontrol noktasına düzenlediği saldırıyı kararlı bir şekilde kınadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-israili-uluslararasi-yukumlulukleri-ihlal-etmekle-sucladi-1083692464.html
fransa
israil
filistin
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fransa, fransa dışişleri bakanlığı, israil, filistin, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı, israil-filistin, israil ordusu (idf), ortadoğu, hamas, yahudi yerleşimciler, sığınmacılar
fransa, fransa dışişleri bakanlığı, israil, filistin, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı, israil-filistin, israil ordusu (idf), ortadoğu, hamas, yahudi yerleşimciler, sığınmacılar
Fransa’dan İsrail’e ‘Refah’a saldırıyı derhal durdur’ çağrısı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah’a yönelik askeri operasyon başlatmasının üzücü olduğunu belirterek saldırıya derhal son verme ve rehinelerin serbest bırakılması için tek çözüm yolu olan müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X’teki hesaptan yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde “artık birkaç kez yerinden edilen siviller için felaket bir duruma yol açma riskini taşıyan” operasyon başlatmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Gazze Şeridi’nde siviller için “güvenli bir yer kalmadığı” kaydedilen açıklamada, “İsrail yönetimini derhal askeri operasyonu durdurmaya ve rehinelerin bir an önce serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için tek yol olan müzakerelere dönmeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.
Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah sınır kapısını açma çağrısında bulunan Fransa Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin 7 Mayıs günü Ürdün’ün insani yardım konvoyuna gerçekleştirdiği saldırıyı ve Hamas’ın Kerem-Şalom kontrol noktasına düzenlediği saldırıyı kararlı bir şekilde kınadı.