https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/turk-lirasi-icin-yeni-karar-resmi-gazetede-artirimli-fiyat-farki-uygulanacak-1083697081.html
Türk lirası için yeni karar Resmi Gazete'de: 'Artırımlı fiyat farkı' uygulanacak
Türk lirası için yeni karar Resmi Gazete'de: 'Artırımlı fiyat farkı' uygulanacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar değiştirildi. Cumhurbaşkanı'nın aldığı... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T10:58+0300
2024-05-11T10:58+0300
2024-05-11T10:58+0300
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/meteoroloji-cok-dikkatli-olunmali-diyerek-uyardi-29-sehre-sari-kodlu-alarm-1083694971.html
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resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 11 mayıs
Türk lirası için yeni karar Resmi Gazete'de: 'Artırımlı fiyat farkı' uygulanacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar değiştirildi. Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararla, sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapılan sözleşmelerde önemli değişiklikler yapıldı. TL üzerinden yapılan sözleşmelerde artırılmış fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.
Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.