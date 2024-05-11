https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/turk-lirasi-icin-yeni-karar-resmi-gazetede-artirimli-fiyat-farki-uygulanacak-1083697081.html

Türk lirası için yeni karar Resmi Gazete'de: 'Artırımlı fiyat farkı' uygulanacak

Türk lirası için yeni karar Resmi Gazete'de: 'Artırımlı fiyat farkı' uygulanacak

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar değiştirildi. Cumhurbaşkanı'nın aldığı... 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T10:58+0300

2024-05-11T10:58+0300

2024-05-11T10:58+0300

türk lirası

tl

tl

lira

resmi gazete

ekonomi

fiyat

fark

sanayi

sanayici

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/meteoroloji-cok-dikkatli-olunmali-diyerek-uyardi-29-sehre-sari-kodlu-alarm-1083694971.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 11 mayıs