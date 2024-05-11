https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kenan-imirzalioglu-sorulan-soru-karsisinda-gulme-krizine-girdi-lutfen-kusurabakmayin-1083707154.html
Kenan İmirzalıoğlu sorulan soru karşısında gülme krizine girdi: 'Lütfen kusura bakmayın'
Kenan İmirzalıoğlu sorulan soru karşısında gülme krizine girdi: 'Lütfen kusura bakmayın'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" programı, bu kez sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Programda sorulan sesli bir soru... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T15:22+0300
2024-05-11T15:22+0300
2024-05-11T15:22+0300
kenan imirzalıoğlu
soru
yaşam
kim milyoner olmak ister
gülme krizi
kriz
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda, 30 bin TL değerindeki bir soru sorulduğunda, ünlü sunucunun ciddiyeti bozuldu. Sesli bir soru karşısında kendisini tutamayan İmirzalıoğlu, gülme krizine girerek izleyicileri güldürdü. O anlarda yarışmacıya dönerek "Lütfen kusura bakmayın" diyerek espriyi daha da eğlenceli hale getirdi.Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış şarkı sosyal medyada olay oldu.Garip sesi duyan Kenan İmirzalıoğlu sesli soru karşısında ciddiyetini koruyamadı. İmirzalıoğlu, gülme krizine girdi.Yarışmacıya sorulan soru ise şöyleydi:'Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz "Don't Speak" adlı şarkının orjinali, No Doubt grubunun da solisti olan hangi şarkıcıya aittir?'Şıklarda ise Yarışmacı yanıt olarak C şıkkını verdi. Verdiği yanıt doğru çıktı ama soruda ses geldikçe Kenan İmirzalıoğlu gülmeye devam etti.Gülmesi bir türlü kesilmeyen sunucu yarışmacıya dönüp 'Kusura bakmayın lütfen' dedi.
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kenan imirzalıoğlu, soru, kim milyoner olmak ister, gülme krizi, kriz
kenan imirzalıoğlu, soru, kim milyoner olmak ister, gülme krizi, kriz
Kenan İmirzalıoğlu sorulan soru karşısında gülme krizine girdi: 'Lütfen kusura bakmayın'
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" programı, bu kez sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Programda sorulan sesli bir soru karşısında gülme krizine giren İmirzalıoğlu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda, 30 bin TL değerindeki bir soru sorulduğunda, ünlü sunucunun ciddiyeti bozuldu. Sesli bir soru karşısında kendisini tutamayan İmirzalıoğlu, gülme krizine girerek izleyicileri güldürdü. O anlarda yarışmacıya dönerek "Lütfen kusura bakmayın" diyerek espriyi daha da eğlenceli hale getirdi.
Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış şarkı sosyal medyada olay oldu.
Garip sesi duyan Kenan İmirzalıoğlu sesli soru karşısında ciddiyetini koruyamadı. İmirzalıoğlu, gülme krizine girdi.
Yarışmacıya sorulan soru ise şöyleydi:
'Oyuncak plastik tavukların çıkardığı komik sesle yorumlanmış bir versiyonunu dinlediğiniz "Don't Speak" adlı şarkının orjinali, No Doubt grubunun da solisti olan hangi şarkıcıya aittir?'
Yarışmacı yanıt olarak C şıkkını verdi. Verdiği yanıt doğru çıktı ama soruda ses geldikçe Kenan İmirzalıoğlu gülmeye devam etti.
Gülmesi bir türlü kesilmeyen sunucu yarışmacıya dönüp 'Kusura bakmayın lütfen' dedi.