https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-taksici-olduren-iran-uyruklu-sahsin-yakalanma-ani-ortaya-cikti--1082911008.html

İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı

İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren İran uyruklu şahsın yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T16:37+0300

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türkiye

istanbul

sarıyer

taksi

taksici

cinayet

iran

video

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İstanbul Sarıyer’de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu zanlının polis ekipleri tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı. Çarşamba günü 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı. Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis, İran uyruklu şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı. Taksiciyi öldüren zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere Caddesi'de seyir halinde olan aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve zanlının yakalandığı görülüyor.

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İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı Sputnik Türkiye İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı 2024-04-18T16:37+0300 true PT1M02S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, sarıyer, taksi, taksici, cinayet, iran, video, видео