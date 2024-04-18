https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-taksici-olduren-iran-uyruklu-sahsin-yakalanma-ani-ortaya-cikti--1082911008.html
İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı
İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren İran uyruklu şahsın yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:37+0300
2024-04-18T16:37+0300
2024-04-18T16:37+0300
türkiye
istanbul
sarıyer
taksi
taksici
cinayet
iran
video
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İstanbul Sarıyer’de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu zanlının polis ekipleri tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı. Çarşamba günü 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı. Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis, İran uyruklu şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı. Taksiciyi öldüren zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere Caddesi'de seyir halinde olan aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve zanlının yakalandığı görülüyor.
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İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı
2024-04-18T16:37+0300
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istanbul, sarıyer, taksi, taksici, cinayet, iran, video, видео
istanbul, sarıyer, taksi, taksici, cinayet, iran, video, видео
İstanbul'da taksici öldüren İran uyruklu şahsın yakalanma anı ortaya çıktı
Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren İran uyruklu şahsın yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere Caddesi'de seyir halinde olan aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve zanlının yakalandığı görülüyor.
İstanbul Sarıyer’de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu zanlının polis ekipleri tarafından yakalanma anı kameraya yansıdı.
Çarşamba günü 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı.
Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Polis, İran uyruklu şüpheliyi olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.
Taksiciyi öldüren zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Görüntülerde Maslak Büyükdere Caddesi'de seyir halinde olan aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve zanlının yakalandığı görülüyor.