https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/gunes-patlamasi-ardindan-uyari-jeomanyetik-firtina-extrem-g5-kategorisine-yukseldi-1083698738.html
Güneş patlaması ardından uyarı: Jeomanyetik fırtına 'Extrem G5' kategorisine yükseldi
Güneş patlaması ardından uyarı: Jeomanyetik fırtına 'Extrem G5' kategorisine yükseldi
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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, son durum olarak 'ekstrem G5' kategorisindeki koşulların gözlemlendiğini duyurdu. Buna göre fırtına elektrik hatlarını... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T11:47+0300
2024-05-11T11:47+0300
2024-05-11T11:47+0300
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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Uzay Hava Tahmin Merkezi, günün erken saatlerinde şiddetli bir etki potansiyeline ilişkin uyarı yayınladıktan sonra, 'Extrem G5' jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaştığını söyledi.Devam eden jeomanyetik fırtına çeşitli potansiyel etkilere yol açabilir:Yetkililerin ve kişilerin bu olayın yol açacağı aksaklıklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerekmektedir.En son 2003'te yaşanmıştı: O zaman da elektrikler kesildiSon G5 (Ekstrem) kategorisindeki fırtına, Ekim 2003'teki Cadılar Bayramı Fırtınaları sırasında meydana geldi . Söz konusu G5 olayı, İsveç'te elektrik kesintilerine ve Güney Afrika'da güç transformatörlerinin hasar görmesine neden oldu ve bu tür jeomanyetik bozuklukların potansiyel ciddiyetini ortaya çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/21-yilin-en-buyuk-gunes-patlamasi-dunyayi-vuruyor-kuzey-isiklari-turkiyeden-ne-zaman-gorulecek-1083693589.html
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jeomanyetik fırtına, jeomanyetik fırtına 2024
jeomanyetik fırtına, jeomanyetik fırtına 2024
Güneş patlaması ardından uyarı: Jeomanyetik fırtına 'Extrem G5' kategorisine yükseldi
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, son durum olarak 'ekstrem G5' kategorisindeki koşulların gözlemlendiğini duyurdu. Buna göre fırtına elektrik hatlarını, iletişimi ve GPS cihazlarını bozabilir.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Uzay Hava Tahmin Merkezi, günün erken saatlerinde şiddetli bir etki potansiyeline ilişkin uyarı yayınladıktan sonra, 'Extrem G5' jeomanyetik fırtınanın Dünya'ya ulaştığını söyledi.
Devam eden jeomanyetik fırtına çeşitli potansiyel etkilere yol açabilir:
1.
Güç şebekesi düzensizlikleri
2.
HF/VHF/UHF iletişiminde kesintiler
3.GPS
ve uydu navigasyonuna
müdahale
Yetkililerin ve kişilerin bu olayın yol açacağı aksaklıklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
En son 2003'te yaşanmıştı: O zaman da elektrikler kesildi
Son G5 (Ekstrem)
kategorisindeki fırtına, Ekim 2003
'teki Cadılar Bayramı Fırtınaları
sırasında meydana geldi . Söz konusu G5 olayı, İsveç'te elektrik kesintilerine ve Güney Afrika'da güç transformatörlerinin hasar görmesine neden oldu ve bu tür jeomanyetik bozuklukların potansiyel ciddiyetini
ortaya çıkardı.