https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/goztepe-sampiyonluk-kupasini-kaldirdi-1083717896.html
Göztepe şampiyonluk kupasını kaldırdı
Göztepe şampiyonluk kupasını kaldırdı
Sputnik Türkiye
Göztepe, ligin son haftasında oynadığı Bodrum FK müsabakası sonrasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda şampiyonluk kupasını kaldırdı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T20:50+0300
2024-05-11T20:50+0300
2024-05-11T20:54+0300
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Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı haftalar önce garantileyen Göztepe, sezonun 34. ve son haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası kupasına kavuştu.Karşılaşmanın hemen ardından sahaya dev bir platform kuruldu. Sahneye çıkan futbolcular ve teknik ekip dans edip oynayarak büyük bir coşku yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de platforma beraber çıktı. Başkan Büyükekşi takım kaptanları Atınç, İsmail ve Yalçın'a kupayı takdim etti. Kupanın havaya kaldırılmasının ardından futbolcular tribünleri dolaşıp Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı.Öte yandan olimpik branşlarda yer alan sporcular da kupa töreni öncesi tribünleri dolaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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Göztepe şampiyonluk kupasını kaldırdı
20:50 11.05.2024 (güncellendi: 20:54 11.05.2024)
Göztepe, ligin son haftasında oynadığı Bodrum FK müsabakası sonrasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı haftalar önce garantileyen Göztepe, sezonun 34. ve son haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası kupasına kavuştu.
Karşılaşmanın hemen ardından sahaya dev bir platform kuruldu. Sahneye çıkan futbolcular ve teknik ekip dans edip oynayarak büyük bir coşku yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de platforma beraber çıktı.
Başkan Büyükekşi takım kaptanları Atınç, İsmail ve Yalçın'a kupayı takdim etti. Kupanın havaya kaldırılmasının ardından futbolcular tribünleri dolaşıp Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı.
Öte yandan olimpik branşlarda yer alan sporcular da kupa töreni öncesi tribünleri dolaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen takımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum. Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.