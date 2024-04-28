https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/-goztepe-super-lige-yukseldi-1083244226.html
Göztepe Süper Lig'e yükseldi
Göztepe Süper Lig'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T18:11+0300
2024-04-28T18:11+0300
2024-04-28T18:34+0300
göztepe
spor
gençlerbirliği futbol takımı
süper lig
ankara
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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Göztepe, Eyüpspor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.Göztepe, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Ankara ekibi ise 47 puanda kaldı. Daha önce Eyüpspor da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi garantilemişti.Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/super-lige-cikan-eyupspor-teknik-direktoru-arda-turan-lige-renk-katacagiz-1082555911.html
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göztepe, gençlerbirliği futbol takımı, süper lig, ankara
göztepe, gençlerbirliği futbol takımı, süper lig, ankara
Göztepe Süper Lig'e yükseldi
18:11 28.04.2024 (güncellendi: 18:34 28.04.2024)
Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu.
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Göztepe, Eyüpspor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Göztepe, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Ankara ekibi ise 47 puanda kaldı.
Daha önce Eyüpspor da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi garantilemişti.
Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.