https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/-goztepe-super-lige-yukseldi-1083244226.html

Göztepe Süper Lig'e yükseldi

Göztepe Süper Lig'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Trendyol 1 Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor'un ardındın Süper Lig'e çıkan ikinci... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T18:11+0300

2024-04-28T18:11+0300

2024-04-28T18:34+0300

göztepe

spor

gençlerbirliği futbol takımı

süper lig

ankara

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Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.Trendyol 1. Ligin 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Göztepe, Eyüpspor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.Göztepe, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı. Ankara ekibi ise 47 puanda kaldı. Daha önce Eyüpspor da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi garantilemişti.Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

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göztepe, gençlerbirliği futbol takımı, süper lig, ankara