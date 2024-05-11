https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-israili-uluslararasi-yukumlulukleri-ihlal-etmekle-sucladi-1083692464.html

ABD İsrail'i uluslararası yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı

ABD İsrail'i uluslararası yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek ABD'den aldığı silahları kullandığı belirtildi. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T01:02+0300

2024-05-11T01:02+0300

2024-05-11T01:03+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd dışişleri bakanlığı

israil

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israil-filistin sorunu

uluslararası hukuk ihlali

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Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu bir raporda, ABD'nin İsrail'in sivilleri korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek ABD'ye ait silahları kullandığına inanmak için sebepleri olduğu belirtildi.Yayımlanan raporda, "İsrail'in ABD yapımı savunma malzemelerine olan önemli bağımlılığı göz önüne alındığında, savunma malzemelerinin 7 Ekim'den bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle tutarsız durumlarda kullanıldığına inanmak için nedenler var" denildi.Raporda ayrıca ABD silahlarının kullanımında sivillere verilen zararın azaltılmasına yönelik uygulamaların dikkate alınmamış olabileceği de vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html

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