https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-israili-uluslararasi-yukumlulukleri-ihlal-etmekle-sucladi-1083692464.html
ABD İsrail'i uluslararası yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı
ABD İsrail'i uluslararası yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek ABD'den aldığı silahları kullandığı belirtildi. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T01:02+0300
2024-05-11T01:02+0300
2024-05-11T01:03+0300
israil- filistin çatışması
abd
abd dışişleri bakanlığı
israil
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israil-filistin sorunu
uluslararası hukuk ihlali
sivil
sivil can kaybı
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Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu bir raporda, ABD'nin İsrail'in sivilleri korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek ABD'ye ait silahları kullandığına inanmak için sebepleri olduğu belirtildi.Yayımlanan raporda, "İsrail'in ABD yapımı savunma malzemelerine olan önemli bağımlılığı göz önüne alındığında, savunma malzemelerinin 7 Ekim'den bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle tutarsız durumlarda kullanıldığına inanmak için nedenler var" denildi.Raporda ayrıca ABD silahlarının kullanımında sivillere verilen zararın azaltılmasına yönelik uygulamaların dikkate alınmamış olabileceği de vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/israile-silah-vermeyi-durduran-abdden-yeni-aciklama-bazi-askeri-yardimlari-gozden-geciriyoruz-1083668485.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası hukuk ihlali, sivil, sivil can kaybı
abd, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası hukuk ihlali, sivil, sivil can kaybı
ABD İsrail'i uluslararası yükümlülükleri ihlal etmekle suçladı
01:02 11.05.2024 (güncellendi: 01:03 11.05.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek ABD'den aldığı silahları kullandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu bir raporda, ABD'nin İsrail'in sivilleri korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek ABD'ye ait silahları kullandığına inanmak için sebepleri olduğu belirtildi.
Yayımlanan raporda, "İsrail'in ABD yapımı savunma malzemelerine olan önemli bağımlılığı göz önüne alındığında, savunma malzemelerinin 7 Ekim'den bu yana İsrail güvenlik güçleri tarafından uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle tutarsız durumlarda kullanıldığına inanmak için nedenler var" denildi.
Raporda ayrıca ABD silahlarının kullanımında sivillere verilen zararın azaltılmasına yönelik uygulamaların dikkate alınmamış olabileceği de vurgulandı.