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Sadettin Saran adaylıktan resmi olarak çekildi: 'Fenerbahçe, kişisel hırs ve egoların üzerindedir'
Sadettin Saran adaylıktan resmi olarak çekildi: 'Fenerbahçe, kişisel hırs ve egoların üzerindedir'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un göreve devam etmek istediğini ifade ettiğini belirterek adaylıktan çekildiğini açıkladı. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T19:06+0300
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spor
fenerbahçe
ali koç
başkanlık
aziz yıldırım
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Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan adaylığından Ali Koç'un lehine çekildiğini açıkladı.Saran, sosyal medya hesabında şu metni paylaştı:
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fenerbahçe, ali koç, başkanlık, aziz yıldırım, gençlik ve spor bakanlığı
fenerbahçe, ali koç, başkanlık, aziz yıldırım, gençlik ve spor bakanlığı

Sadettin Saran adaylıktan resmi olarak çekildi: 'Fenerbahçe, kişisel hırs ve egoların üzerindedir'

19:06 11.05.2024 (güncellendi: 19:30 11.05.2024)
© DHASadettin Saran
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
© DHA
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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Ali Koç'un göreve devam etmek istediğini ifade ettiğini belirterek adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan adaylığından Ali Koç'un lehine çekildiğini açıkladı.
Saran, sosyal medya hesabında şu metni paylaştı:

Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, Başkanımız Ali Koç’un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu bir çok kez gerekçeleriyle belirtmiştik.

Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın başkanın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik. Sayın Başkan, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da bizleri arayarak tarafımıza görüşme isteğini iletmiş ve bugün saat 12.00 itibarıyla da yönetici arkadaşlarıyla birlikte bizleri onurlandırmıştır.

Öncelikle başkana hem bugünkü samimi ziyaretleri hem de süreçle ilgili duruş, söylem ve eylemlerimizle ilgili ifade ettikleri takdirleri için bir defa da kamuoyu nezdinde teşekkür ederiz. Değerli camiamızın, bu görüşmede kulübümüzün mevcut durumuna yönelik detaylı istişarelerde bulunduğumuzu, geleceğine yönelik de son derece önemli konularda mutabık kaldığımızı bilmesini isteriz. Başkanımız bizlere kulübümüzün geleceğiyle ilgili planlarından samimiyetle bahsetmiş, Fenerbahçe’ye hizmet yarışında hedeflerini anlatarak hepimizin arzu ettiği başarılı, kenetlenmiş bir Fenerbahçe için kulübümüzün başında göreve devam etmek istediğini açıkça ifade etmiştir.

Kesin ve net olarak bilinmelidir ki, Fenerbahçe’nin yüksek menfaatleri, her türlü kişisel hırs ve egonun üzerindedir.Sayın başkanla ortak motivasyonumuz budur. Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara ve hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz.

Bu vesileyle, Sayın başkanın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı Başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz. Seçimlerimizin camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diler, en derin saygılarımızı sunarız

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç yaptı. ( - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması
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